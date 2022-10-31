Складаний смартфон Motorola Razr 2022 почав продаватися в Європі — Finance.ua

Складаний смартфон Motorola Razr 2022 почав продаватися в Європі Вчора 05:01 — Технології&Авто

Складаний смартфон Motorola Razr 2022 почав продаватися в Європі, Фото: The Verge

Оновлена модель складаного смартфона Motorola Razr 2022 на початку продажів була доступна лише на ринку Китаю, і через два місяці все ж дісталася європейського ринку.

На більшості сайтах Motorola європейських країн вже додано можливість придбати Motorola Razr 2022. Ціна моделі складає £949 або €1199. До українського представництва смартфон ще не дістався, але це, можливо, справа часу (ще не всі європейські магазини також отримали новий смартфон).

Нагадаємо, що Motorola Razr 2022 — це продовження складаного смартфона «з минулого», але вже в сучасному вигляді. Зовні він має 2,7-дюймовий екран з роздільною здатністю 800×573 пікселі, а всередині — значно більший 6,7-дюймовий дисплей з Full HD+, співвідношенням сторін 20:9 та частотою оновлення зображення у 120 Гц.

Фото: The Verge

Зовнішні сторони смартфона зроблені зі скла, рамка алюмінієва, шарнір сталевий, а внутрішній дисплей прикриває пластик. Розміри корпусу в складеному вигляді становлять 86,45×79,79×16,99 мм, а в розкладеному — 166,99×79,79×7,62 мм. Вага — 200 грамів. Смартфон захищено від вологи лише за стандартом IP52. Опцій кольору немає, тільки чорний (Satin Black).

Всередині Razr 2022 працює Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. До Європи доїхала лише одна комплектація — 8 ГБ оперативної пам’яті (LPDDR5), та 256 ГБ в накопичувачі (UFS 3.1). Смартфон підтримує 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.1, NFC, та зв’язок з декількома системами навігації.

Фото: The Verge

На зовнішній стороні розміщено дві камери: ширококутна з роздільною здатністю 50 МП (ƒ/1,8) та надширококутна з 13 МП (ƒ/2,2). Внутрішня камера з 32 МП (ƒ/2,4) також може розпізнавати обличчя користувача (також функцію швидкого доступу може доповнювати сканер відбитків пальців на боці корпусу).

Місткість акумулятора в цій моделі становить 3500 мА•год. Смартфон також підтримує швидкісну 30-ватну зарядку. В комплекті є блок живлення.

Точної інформації стосовно офіційних продажів в Україні наразі немає. Так само невідомо, чи потрапить Motorola Razr 2022 на ринок США.

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