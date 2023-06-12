Скільки жінок в українському IT і які посади вони обіймають (інфографіка) — Finance.ua

Скільки жінок в українському IT і які посади вони обіймають (інфографіка) Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Скільки жінок в українському IT і які посади вони обіймають (інфографіка), Фото: freepik.com

Нині в Україні 271,7 тисячі ІТ-ФОПів, а з торішніх даних відомо, що 87% усіх ІТ-фахівців оформлені як ФОПи. Тому можна припустити, що зараз в Україні усього є 312 тисяч айтівців. Частка жінок становить 23%. З цього виходить, що в українському ІТ близько 240,5 тисячі чоловіків і 71,8 тисячі жінок.

Про це свідчать дані Dou.ua.

Близько 19 тисяч жінок в ІТ зайняті в QA, а ще по 12 тисяч працюють у розробці й HR/рекрутингу.

Інфографіка: Dou.ua

Половина усіх айтівців — розробники, і лише 8% з них становлять жінки. Значно більше жінок у двох наступних за кількістю людей спеціалізаціях — 36% жінок серед QA і 39% серед менеджерів.

Читайте також Як українські айтівці впливають на світові технології (інфографіка)

Найбільшу частку відносно чоловіків жінки становлять у таких спеціалізаціях, як HR/Recruiting — 92% і Sales — 73%.

Якщо ж поглянути, які спеціалізації власне обирають жінки для роботи, найпопулярніша — QA: 27% усіх жінок працюють тестувальницями.

Також цікаво, що розробниць за кількістю стільки ж, як і спеціалісток з HR/Recruiting — 17%. Дещо менші частки жінок серед менеджерів — 10%, дизайнерів — 7%, аналітиків — 7%, маркетологів — 6%. Досить мало фахівчинь з Data Science — 2% і Support, Sales і Customer Success — по 1%. Також примітно, що більшість жінок мають технічні спеціалізації, як і всі айтівці загалом.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Dou За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.