Скільки жінок в українському IT і які посади вони обіймають (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки жінок в українському IT і які посади вони обіймають (інфографіка)

Особисті фінанси
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Скільки жінок в українському IT і які посади вони обіймають (інфографіка)
Скільки жінок в українському IT і які посади вони обіймають (інфографіка), Фото: freepik.com
Нині в Україні 271,7 тисячі ІТ-ФОПів, а з торішніх даних відомо, що 87% усіх ІТ-фахівців оформлені як ФОПи. Тому можна припустити, що зараз в Україні усього є 312 тисяч айтівців. Частка жінок становить 23%. З цього виходить, що в українському ІТ близько 240,5 тисячі чоловіків і 71,8 тисячі жінок.
Про це свідчать дані Dou.ua.
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Близько 19 тисяч жінок в ІТ зайняті в QA, а ще по 12 тисяч працюють у розробці й HR/рекрутингу.
Інфографіка: Dou.ua
Інфографіка: Dou.ua
Половина усіх айтівців — розробники, і лише 8% з них становлять жінки. Значно більше жінок у двох наступних за кількістю людей спеціалізаціях — 36% жінок серед QA і 39% серед менеджерів.
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Найбільшу частку відносно чоловіків жінки становлять у таких спеціалізаціях, як HR/Recruiting — 92% і Sales — 73%.
Якщо ж поглянути, які спеціалізації власне обирають жінки для роботи, найпопулярніша — QA: 27% усіх жінок працюють тестувальницями.
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Також цікаво, що розробниць за кількістю стільки ж, як і спеціалісток з HR/Recruiting — 17%. Дещо менші частки жінок серед менеджерів — 10%, дизайнерів — 7%, аналітиків — 7%, маркетологів — 6%. Досить мало фахівчинь з Data Science — 2% і Support, Sales і Customer Success — по 1%. Також примітно, що більшість жінок мають технічні спеціалізації, як і всі айтівці загалом.
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За матеріалами:
Dou
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