Скільки засуджених вступили на службу до ЗСУ — Finance.ua
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Скільки засуджених вступили на службу до ЗСУ

Казна та Політика
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Наразі до суду вже подано 2402 клопотання засуджених щодо звільнення з тюрми для проходження військової служби.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
Зазначається, що суди вже розглянули й задовольнили 1843 таких клопотань. Ба більше, вже 775 засуджених поступили на службу до лав Збройних Сил України (ЗСУ).
Найбільше бажання захищати країну виявили засуджені, які відбували покарання в установах:
  • Житомирської;
  • Кіровоградської;
  • Миколаївської;
  • Рівненської;
  • Харківської областей.

Мобілізація засуджених

Нещодавно президент України підписав закон, який дозволяє ув’язненим подати заявку на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби. Як розповідала заступниця голови Міністерства юстиції Олена Висоцька, відповідні заявки подали вже більше 3 тисяч засуджених. Зокрема вона пояснила, що відмова від мобілізації загрожує додатковими роками тюрми.
За матеріалами:
РБК-Україна
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