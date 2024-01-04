Скільки в Україні відкрито кримінальних проваджень проти ухилянтів: відповідь МВС — Finance.ua
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Скільки в Україні відкрито кримінальних проваджень проти ухилянтів: відповідь МВС

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В Україні відкрито близько 9 тисяч кримінальних проваджень за фактами ухилення від мобілізації.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону.
«На сьогодні близько 9 тисяч кримінальних проваджень (відкрито — ред.). 2600 таких матеріалів направлено до суду», — розповів Клименко.
Він зазначив, що правоохоронці працюють в рамках законодавства — це стаття 306 кримінального кодексу України.

Ухилення від мобілізації

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.
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Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж «допомогти» іншим втекти з країни чи уникнути мобілізації за грошову винагороду. Правоохоронці тим часом регулярно ліквідовують подібні «схеми».
Наприклад, у Запоріжжі викрили чергову «схему» ухилення від мобілізації. Її організував керівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки міста.
Також нещодавно прикордонники завадили чотирьом ухилянтам перетнути українсько-румунський кордон за підробленими документами.
За матеріалами:
РБК-Україна
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