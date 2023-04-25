Скільки українських акціонерних товариств є співвласниками російських компаній — дослідження — Finance.ua

Скільки українських акціонерних товариств є співвласниками російських компаній — дослідження Сьогодні 20:01 — Фондовий ринок

Скільки українських акціонерних товариств є співвласниками російських компаній — дослідження

Зв’язки з країною-агресором та іншими країнами зони ризику навіть після року повномасштабної війни мають місце в українському бізнес-середовищі.

Про це свідчать дані дослідження Youcontrol.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановила порядок розкриття емітентами цінних паперів інформації щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику під час дії воєнного стану. Термін подачі такої інформації — до 30 квітня.

Аналітики R&D центру YouControl виявили, що станом на кінець квітня під дану вимогу НКЦПФР підпадають як мінімум 340 акціонерних товариств, 23 з них — це українські АТ, які є співвласниками російських компаній.

Аналітики YouControl, послуговуючись офіційними джерелами відкритих даних (ЄДР, SMIDA, російський ЄДРЮО), сформували вибірку з 340 компаній, які підпадають під ключові ознаки дії рішення НКЦПФР щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику під час дії воєнного стану та мають подати відповідну інформацію до державного регулятора.

У ході дослідження було виявлено, що близько 30% компаній з вибірки працюють в переробній промисловості: від виробництва харчових продуктів та текстильних виробів до виробництва машин та обладнання. 19% займаються торгівлею різними видами товарів. 11% АТ займаються професійною, науковою та технічною діяльністю та будівництвом. 7,5% залучені у сфері нерухомості, 8% надають фінансові послуги.

34% досліджуваних компаній зареєстровані у м. Київ, 4% — у Київській області. Місцем реєстрації 15% підприємств є тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, а також Крим. Значна кількість компаній також зареєстровані у Харківській та Дніпропетровській областях — 8% та близько 5% компаній відповідно.

Понад 90% досліджуваних АТ мають зв’язки з російською федерацією, трохи більше 5% — з республікою білорусь.

Понад 16% із досліджуваних компаній належать до ФПГ/груп компаній, які додані до системи YouСontol. Це компанії, що відносяться як до найбільших груп України — Приват, СКМ, Укрпромінвест, Груп ДФ, так і до російських ФПГ — Росатом, ВТБ, АвтоВаз та інші.

Присутність українського бізнесу в рф

Станом на кінець квітня 2023 року 23 українські акціонерні товариства є співвласниками російських компаній. Серед них:

ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», що є співвласником навчального закладу в окупованому Криму та перереєстрований згідно з російським законодавством;

співвласниками російського НВК «Штурмовики Сухого» є 3 українські компанії: державні ПАТ «НТК «Електронприлад» та АТ «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів», а також ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»;

з 2018 року однойменним торговим домом у москві володіє ПрАТ «Дніпровагонмаш», бенефіціаром якого є екснародний депутат України та один із найбагатших українців за версією журналу Forbes Ukraine Сергій Тігіпко;

власне представництво у москві також має торгово-промисловий холдинг, який працює в області холодильної техніки та промо-продуктів UBC Group;

націоналізоване в листопаді 2022 року ПАТ «Мотор Січ» є співвласником 2 російських компаній — ТОВ «Борисфен-Авіа» та ТОВ «Авіаремонт-МС».

Банки з російським капіталом

4 українські банківські установи у складі акціонерів за період 2021-2022 роки мали російських представників. На цей час ці банки перебувають в стадії припинення діяльності:

ПАТ «Промінвестбанк», який з грудня 2022 року належать Державі Україна в особі Державного підприємства «Національний фонд інвестицій України». До цього акціонером компанії була державна російська корпорація розвитку «ВЕБ.рф».

АТ «Міжнародний Резервний Банк» (раніше АТ «Сбербанк»), 100% акцій якого належать російському ПАТ «Сбербанк росії», 50% акцій якого належать державі рф в особі Міністерства фінансів.

АТ «Банк Форвард», акціонером якого є російський АТ «Банк русский Стандарт», а бенефіціаром виступає Рустам Таріко, який з жовтня 2022 року знаходиться під санкціями РНБО.

АТ «ВТБ Банк», який належить однойменному російському банку, понад 60% акцій якого належать уряду рф в особі Федерального агентства з управління державним майном.

Як компанії приховують зв’язки із рф

Військові дії на сході України у 2014 році, а потім повномасштабне вторгнення рф до України в лютому 2022 року, спричинили накладення великої кількості санкцій Україною та іншими країнами проти громадян рф та російських компаній. Це стало своєрідним поштовхом для пошуку різноманітних шляхів обходу дії обмежувальних заходів.

Одним з поширених способів такого обходу санкцій стала зміна країни громадянства та/або реєстрації з рф на інші країни, зокрема: Кіпр, Ізраїль, Казахстан, Британія та інші.

Приховування даних по російським бенефіціарам також можливе через неподання відповідної інформації або подання недостовірної інформації до державного реєстратора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Youcontrol За матеріалами:

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