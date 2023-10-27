Скільки українців вважають Україну повністю готовою стати членом ЄС — опитування Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Понад три чверті опитаних українців заявили, що для них є важливим вступ України до Європейського Союзу. Водночас респонденти досить помірковано оцінюють готовність України до членства в ЄС.

Про це йдеться у результатах опитування , проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

«77% респондентів стверджують, що для них важливо, щоб Україна стала членом ЄС (з них 51% говорять про те, що це дуже важливо для них).

При цьому із Заходу на Схід знижується частка тих, для кого є важливим, щоб Україна стала членом ЄС — з 86% до 62% (зокрема, з 61% до 24% стає менше тих, для кого це є дуже важливим).

Водночас вони зауважують, що загалом у всіх регіонах більшість людей вважають це важливим.

«Разом з цим 60% респондентів наполягають, щоб Україна відстоювала свої інтереси, та готові, що вступ може відкластися на певний час. На противагу їм 27% вважають, що треба виконувати всі вимоги ЄС, щоби тільки якнайскоріше вступити до ЄС», — йдеться в повідомленні.

Також зауважується, що респонденти досить помірковано оцінюють готовність України до вступу до ЄС. «Так, лише 22% вважають Україну повністю готовою, а 43% дипломатично говорять про потребу реформ. Ще 25% вважають Україну взагалі неготовою», — показало опитування.

Крім того, вказується, що 73% респондентів на регулярній основі (не рідше одного разу на тиждень) отримують інформацію про зусилля ЄС з допомоги Україні під час війни.

«Водночас є протилежне сприйняття корисності і достатності допомоги. Хоча 75% визнають допомогу корисною, проте водночас лише 34% вважають її достатньою (а 56% вважають, що допомога ЄС є недостатньою)», — зауважили автори дослідження.

УНІАН За матеріалами:

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