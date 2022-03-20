Скільки українців попросили притулку у Фінляндії — Finance.ua
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Скільки українців попросили притулку у Фінляндії

Вчора 22:34Особисті фінанси
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З 24 лютого 2395 громадян України звернулися за міжнародним захистом до Фінляндії, а 648 осіб подали прохання про надання притулку.
Про це повідомляє Schengenvisainfo.com.
Згідно з прес-релізом імміграційної служби Фінляндії, українські біженці можуть отримати тимчасовий захист у скандинавській країні або в іншому місці ЄС, враховуючи надзвичайні обставини в Україні.
«Більше трьох мільйонів людей покинули Україну. Хоча лише частина з них прибула до Фінляндії, ми все ж спостерігаємо зростання числа українців, які шукають міжнародного захисту у Фінляндії», — повідомив Антті Лехтінен, директор відділу з питань надання притулку.
Українці, які отримують тимчасовий захист, звільняються від індивідуальної оцінки потреби в захисті, а статус дозволяє біженцям працювати й вчитися в країні після надання посвідки на проживання.
Уряд Фінляндії вже видав перші рішення про дозвіл на тимчасове проживання для прибуваючих українців. Українці, які вже звернулися за притулком, також можуть звернутися за тимчасовим захистом. Розгляд поданої заяви про надання притулку буде призупинено до надання посвідки на проживання на підставі тимчасового захисту.
Крім того, імміграційна служба організувала додаткові місця для розміщення прибуваючих українців, які прибувають в приймальні центри. Відкрито близько 2000 одиниць розміщення і 27 центрів прийому, сім з яких призначені для неповнолітніх.
Фінляндія стверджує, що стежить за темпами міграції на кордонах і готова збільшити кількість місць для розміщення, якщо в країну прибуде більше українців.
Імміграційна служба Фінляндії вказує, що у співпраці з муніципалітетами, неурядовими організаціями та різними компаніями, в залежності від ситуації, вона може забезпечити нові приймальні центри.
За матеріалами: РБК-Україна
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