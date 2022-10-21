Скільки українців подали на банкрутство за 3 роки існування такої можливості — Finance.ua

Скільки українців подали на банкрутство за 3 роки існування такої можливості Вчора 13:01 — Особисті фінанси

Скільки українців подали на банкрутство за 3 роки існування такої можливості

За три роки існування процедури банкрутства для фізичних осіб процедуру було розпочато відносно 978 боржників.

Про це повідомляє «Опендатабот», посилаючись на дані власного дослідження даних Вищого господарського суду України.

У 2019 році за перші неповні три місяці можливістю «обнулити» свій борг скористалось 10 українців.

Найбільший «бум» кількості банкрутів стався у 2021 році. Натомість з моменту вторгнення рф в Україну кількість банкрутів дещо зменшилась.

Що це за процедура

Банкрутство фізичної особи — це легальна можливість обнулити свій борг. Раніше збанкрутувати в Україні могли лише юрособи, фізичні особи лишалися наодинці з кредиторами та колекторами. За допомогою цієї процедури боржник отримує можливість розрахуватись по всіх своїх кредитних зобовʼязаннях та після цього «перезавантажити» фінансове життя.

Процедура банкрутства не є фінансовою індульгенцією та не підійде «недоброчесним» боржникам — зокрема, таким, які:

після взяття на себе кредитних зобов’язань відчужили майно на користь родичів або пов’язаних з ним осіб;

не готові надати кредиторам, арбітражному керуючому та суду повну достовірну інформацію про майнових стан — власний та родичів — за останні три роки і, в разі необхідності, надати обґрунтовані відповіді на додаткові питання з цього приводу. Наприклад, вивчивши декларацію боржника про майновий стан, арбітражний керуючий в інтересах кредиторів, а також суд можуть запропонувати боржнику надати пояснення щодо джерел коштів, використаних для придбання майна тощо.

«Процедура неплатоспроможності з великою ймовірністю підійде добросовісному боржнику, який в силу життєвих обставин не в змозі повністю погасити взяті на себе боргові зобов’язання. Натомість людина готова сприяти максимально ефективному погашенню боргів за рахунок тієї частини свого майна, яка підлягає реалізації за законом, задля найшвидшого відновлення своєї платоспроможності», — заявив Руслан Бандуристий, арбітражний керуючий.

У визнання фізичної особи банкрутом також є певні обмеження та наслідки:

протягом 5 років після визнання банкрутом людина не може відкрити нову процедуру банкрутства щодо себе,

перед укладенням договорів позики, кредитних договорів, договорів поруки чи договорів застави банкрут зобов’язаний письмово повідомляти про факт своєї неплатоспроможності інші сторони таких договорів,

протягом трьох років після визнання банкрутом людина не може вважатися такою, що має бездоганну ділову репутацію — наприклад, претендувати на посади, для яких ця умова необхідна.

21 жовтня 2019 року набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства. Вже 12 грудня суд вперше в Україні визнав фізичну особу банкрутом.

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