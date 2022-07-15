Скільки Україна відчуватиме наслідки війни проти росії: відповідь експерта — Finance.ua

Скільки Україна відчуватиме наслідки війни проти росії: відповідь експерта Вчора 19:45 — Казна та Політика

Україна відчуватиме наслідки війни й через 10 років. Усе залежатиме від тривалості російського воєнного вторгнення та збитків економіки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова експерта штаб-квартири ВООЗ та співавтор курсу з управління стресом «Самодопомога Плюс» Кена Карсвела.

Наслідки війни залежатимуть від її тривалості та економічних збитків нашої країни, заявив Карсвел.

«Йдеться не тільки про фізичні збитки, а й про збитки соціальних зв’язків, стану економіки, інші фактори. Це комплексне питання. Але ми розуміємо, що ці проблеми не зникнуть після закінчення війни. Дослідження свідчать, що в 1 з 5 випадків такі ризики ще будуть і через 10 років», — заявив експерт.

Водночас Карсвел відзначив потужну систему громадських зв’язків в Україні та додав, що, в майбутньому це допоможе нашій країні вибудувати нове життя.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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