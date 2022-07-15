Скільки Україна відчуватиме наслідки війни проти росії: відповідь експерта — Finance.ua
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Скільки Україна відчуватиме наслідки війни проти росії: відповідь експерта

Казна та Політика
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Україна відчуватиме наслідки війни й через 10 років. Усе залежатиме від тривалості російського воєнного вторгнення та збитків економіки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова експерта штаб-квартири ВООЗ та співавтор курсу з управління стресом «Самодопомога Плюс» Кена Карсвела.
Наслідки війни залежатимуть від її тривалості та економічних збитків нашої країни, заявив Карсвел.
«Йдеться не тільки про фізичні збитки, а й про збитки соціальних зв’язків, стану економіки, інші фактори. Це комплексне питання. Але ми розуміємо, що ці проблеми не зникнуть після закінчення війни. Дослідження свідчать, що в 1 з 5 випадків такі ризики ще будуть і через 10 років», — заявив експерт.
Водночас Карсвел відзначив потужну систему громадських зв’язків в Україні та додав, що, в майбутньому це допоможе нашій країні вибудувати нове життя.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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