Скільки Україна потребуватиме щомісяця на соціальне забезпечення — Finance.ua

Скільки Україна потребуватиме щомісяця на соціальне забезпечення Вчора 14:00

Незаконне вторгнення росії в Україну — основна причина світової кризи. На цьому наголосив Міністр фінансів України Сергій Марченко під час дискусії «Війна в Україні: Фінансування перемоги», організованій аналітичним центром Bruegel.

Було обговорено як Європа може фінансово підтримати Україну у короткостроковій перспективі для пришвидшення перемоги у війні.

Сергій Марченко зазначив, що більшість економічних та фінансових проблем у світі спричинені неспровокованою війною рф.

«Україна здатна зупинити агресора і, як наслідок, глобальний вплив війни на весь світ, проте нам необхідна підтримка міжнародної спільноти, щоб якомога швидше перемогти. Зброя, санкції, фінансова допомога — те, чого ми потребуємо найбільше», — зазначив Міністр фінансів.

Водночас Сергій Марченко наголосив, що до війни Україна мала стійку економічну ситуацію.

«До війни наш дефіцит становив 3%, а борг до ВВП — близько 50%. Проте повномасштабне вторгнення завдало сильного удару по нашій економіці, і ми прогнозуємо спад ВВП у понад 30% у цьому році», — додав Міністр фінансів.

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Боротьба на фінансову фронті протягом 8 місяців повномасштабної війни

Зокрема, він розповів про випуск військових облігацій, збільшення фінансування сектору оборони та забезпечення всіх соціальних видатків, залучення 23,1 мільярда доларів США зовнішнього фінансування, а також заощадження 6 мільярдів доларів США завдяки домовленості з кредиторами України про призупинення виплат боргів на 2 роки.

У 2023 році Україні необхідно понад 3 млрд доларів США фінансової підтримки щомісяця тільки на покриття соціальних видатків.

Окрім того, держава потребує додаткового фінансування для відновлення критичної інфраструктури у найближчій перспективі.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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