Скільки Україна експортувала продовольства морем — Finance.ua

Скільки Україна експортувала продовольства морем Вчора 21:30 — Аграрний ринок

Україна змогла експортувати морським шляхом майже 8 мільйонів тонн продовольства — це понад 300 суден.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час вечірнього звернення до українців.

«Хоча наші експортні можливості ще далеко не повні, все ж ми змогли експортувати майже 8 мільйонів тонн продовольства морським шляхом — це понад 300 суден. 60% цього обсягу було спрямовано в Африку та Азію. Це глобальна місія нашої країни: і завдяки українському постачанню цілі регіони світу зберігають соціальну й політичну безпеку», — сказав він.

Президент наголосив на необхідності розширення українського зернового експорту, бо це й для наших людей робочі місця, і експортні доходи, а також кошти, щоб провести посівну наступного року.

«Але й для всього світу — одна з ключових гарантій стабільності. Те, як Україна допомагає збереженню нормального життя у світі, лише посилює репутацію нашої держави й полегшує нам створення нових зв’язків у різних регіонах», — додав він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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