Скільки Україна експортувала продовольства морем — Finance.ua

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Скільки Україна експортувала продовольства морем

Аграрний ринок
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Україна змогла експортувати морським шляхом майже 8 мільйонів тонн продовольства — це понад 300 суден.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час вечірнього звернення до українців.
«Хоча наші експортні можливості ще далеко не повні, все ж ми змогли експортувати майже 8 мільйонів тонн продовольства морським шляхом — це понад 300 суден. 60% цього обсягу було спрямовано в Африку та Азію. Це глобальна місія нашої країни: і завдяки українському постачанню цілі регіони світу зберігають соціальну й політичну безпеку», — сказав він.
Президент наголосив на необхідності розширення українського зернового експорту, бо це й для наших людей робочі місця, і експортні доходи, а також кошти, щоб провести посівну наступного року.
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«Але й для всього світу — одна з ключових гарантій стабільності. Те, як Україна допомагає збереженню нормального життя у світі, лише посилює репутацію нашої держави й полегшує нам створення нових зв’язків у різних регіонах», — додав він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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