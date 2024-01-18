Скільки російських авто купили українці в 2023 році — Finance.ua
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Скільки російських авто купили українці в 2023 році

Технології&Авто
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Скільки російських авто купили українці в 2023 році
Скільки російських авто купили українці в 2023 році
Продажі нових автомобілів «АвтоВАЗу» в Україні впали на 38%. Про це повідомляє автомобільний телеграм-паблік No Limits.
Ресурс проаналізував статистику реєстрацій нових автомобілів в Україні і з’ясував, що усього за 2023 рік в нашій країні було реалізовано 206 нових автомобілів марки Lada проти 332 одиниць у 2022 році.
Таким чином, лише за 2023 рік продажі Lada в Україні впали на 38%. Крім того, за минулий рік у сегменті комерційного транспорту на місцевому ринку було реалізовано лише один автобус російської марки ПАЗ.
Нагадаємо, раніше автомобілі Lada та Renault вироблялися на Запорізькому автомобільному заводі (ЗАЗ) методом великовузлового складання. Зокрема з 2020 року ЗАЗ почав збирати автомобілі Lada Granta, Lada Largus, Lada Vesta, Lada XRAY та Renault Arkana.
Як відомо, у 2020 році набула чинності постанова Кабінету міністрів, яка забороняє ввезення на територію України автомобілів з рф. Тобто всі російські автомобілі 2020 року випуску і пізніше були або нелегально ввезені в Україну, або легально ввезені у напіврозібраному стані.
За матеріалами:
mmr.ua
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