Скільки підприємств в Україні переїхали через війну у безпечні регіони — Finance.ua
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Скільки підприємств в Україні переїхали через війну у безпечні регіони

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Скільки підприємств в Україні переїхали через війну у безпечні регіони
Скільки підприємств в Україні переїхали через війну у безпечні регіони
За півтора року від початку великої війни станом на кінець вересня в Україні за програмою релокації у більш безпечні регіони переїхало 840 підприємств. З них 667 вже працюють на новому місці.
Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Мінекономіки України.
Наразі за урядовою програмою підприємства можуть перевезти виробничі потужності з територій, що наближені або знаходяться у зоні бойових дій, до шістнадцяти регіонів країни.
Найбільша частина бізнесів для нового місця роботи обрала Закарпатську та Львівську області — по 120 та 199 компаній відповідно.
Скільки підприємств в Україні переїхали через війну у безпечні регіони
До топу затребуваних у підприємців безпечних регіонів потрапили також Чернівецька область — 78 релокантів, та Івано-Франківщина — 70.
А ось найменш затребуваними виявились Одещина — лише 3 бізнеси, Житомирщина — 6 компаній, та Кіровоградщина — 17.

Як це працює?

Міністерство економіки України з перших тижнів війни реалізує програму з релокації українських підприємств, що перебувають на території бойових дій. Подати заявку на переїзд можна через майданчики системи «Прозорро.Продажі».
До програми може долучитися будь-яке підприємство з регіонів, що постраждали від бойових дій. Після схвалення заявки, бізнес отримає пакет державної підтримки, як-от:
  • підбір місця розташування для потужностей підприємства;
  • допомога з перевезенням на нову локацію;
  • сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників;
  • підтримка у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.
Наразі релокація можлива в один з чотирнадцяти регіонів: Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Рівненська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська та Київська (за виключенням Києва) області.
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За матеріалами:
Finance.ua
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