Скільки отримують українські солдати під час навчань — Finance.ua

Скільки отримують українські солдати під час навчань Вчора 10:43 — Особисті фінанси

Скільки отримують українські солдати під час навчань, Фото: defence-ua.com

Сума грошового забезпечення українських солдат залежить від тих завдань, які вони виконують. Мінімальна становить 20 тисяч гривень на місяць під час навчань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив Володимир Фітьо, начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ на телемарафоні.

«Стандартно від 20 тисяч гривень для солдата», — сказав він.

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За його словами, коли солдати «вже приїжджають в район виконання завдань, вони вже отримують те грошове забезпечення, яке передбачено в цьому районі, тобто від 20 до 120 тисяч в місяць».

Грошове забезпечення

Нагадаємо, Міністерство оборони України збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду.

З 29-го вересня встановлюється така винагорода:

100 000 гривень — військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;

100 000 гривень — військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;

50 000 гривень — військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;

30 000 гривень — військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій. Нараховується з 29-го вересня.

Поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 гривень. Нараховується з 1-го червня.

Інструктори учбових центрів отримуватимуть додатково від 15 000 до 30 000 гривень. Нараховується з 1-го червня.

Строковики — 6 000 гривень. Нараховується з 1-го червня.

Курсанти — 2 350 гривень. Нараховується з 1-го червня.

Зазначені військовослужбовці отримають відповідні доплати найближчим часом.

Оновлене грошове забезпечення військовослужбовці почнуть отримувати з 29-го вересня.

Виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережені на тому ж рівні - 100 000 гривень. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісті.

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