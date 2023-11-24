Скільки отримують українські солдати під час навчань — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки отримують українські солдати під час навчань

Особисті фінанси
632
Скільки отримують українські солдати під час навчань
Скільки отримують українські солдати під час навчань, Фото: defence-ua.com
Сума грошового забезпечення українських солдат залежить від тих завдань, які вони виконують. Мінімальна становить 20 тисяч гривень на місяць під час навчань.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив Володимир Фітьо, начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ на телемарафоні.
«Стандартно від 20 тисяч гривень для солдата», — сказав він.
Читайте також
За його словами, коли солдати «вже приїжджають в район виконання завдань, вони вже отримують те грошове забезпечення, яке передбачено в цьому районі, тобто від 20 до 120 тисяч в місяць».

Грошове забезпечення

Нагадаємо, Міністерство оборони України збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду.
З 29-го вересня встановлюється така винагорода:
  • 100 000 гривень — військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;
  • 100 000 гривень — військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;
  • 50 000 гривень — військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;
  • 30 000 гривень — військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій. Нараховується з 29-го вересня.
Читайте також
Поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 гривень. Нараховується з 1-го червня.
Інструктори учбових центрів отримуватимуть додатково від 15 000 до 30 000 гривень. Нараховується з 1-го червня.
  • Строковики — 6 000 гривень. Нараховується з 1-го червня.
  • Курсанти — 2 350 гривень. Нараховується з 1-го червня.
  • Зазначені військовослужбовці отримають відповідні доплати найближчим часом.
Оновлене грошове забезпечення військовослужбовці почнуть отримувати з 29-го вересня.
Виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережені на тому ж рівні - 100 000 гривень. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісті.

Що робити мобілізованому ФОПу 🧐

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.