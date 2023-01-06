Скільки місяців потрібно працювати в Україні та інших країнах, щоб купити ігровий комп’ютер (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки місяців потрібно працювати в Україні та інших країнах, щоб купити ігровий комп’ютер (інфографіка)

Особисті фінанси
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Скільки місяців потрібно працювати в Україні та інших країнах, щоб купити ігровий комп’ютер (інфографіка)
Скільки місяців потрібно працювати в Україні та інших країнах, щоб купити ігровий комп’ютер (інфографіка)
Аналітики Picodi.com порівняли ціни на комплектуючі та аксесуари для ігрових комп’ютерів у 50 країнах світу та зіставили їх із місцевою середньомісячною заробітною платою. А потім на підставі цих даних підрахували скільки місяців потрібно працювати в цих країнах, щоб купити ігровий ПК.
Автори дослідження оперують поняттям «ідеальний ігровий комп’ютер», конфігурація якого складена з урахуванням даних сервісу Steam про найпоширеніші компоненти.

Скільки коштує така іграшка

Вартість «ідеального ігрового комп’ютера» (начиння системного блоку) з урахуванням нинішніх українських цін становить близько 45,8 тис. грн. Якщо додати необхідність купівлі монітора, операційної системи та ігрових аксесуарів, ціна «ідеального ігрового комп’ютера» досягає 67850 грн. І ще близько 16 тис. грн потрібно виділити на рік, щоб купувати по одній новій грі щомісяця.
Скільки місяців потрібно працювати в Україні та інших країнах, щоб купити ігровий комп’ютер (інфографіка)
З урахуванням нинішнього курсу долара (зважаючи на все, в розрахунках фігурує офіційний курс НБУ, а не ринковий), ціна «ідеального ігрового комп’ютера» в Україні становить приблизно $1842. Середня зарплата в Україні після вирахування податків становить 10777 грн. Таким чином, щоб купити ігровий ПК, середньому українцеві потрібно працювати 6,3 місяця. Це 46 місце рейтингу при зіставленні вартості комп’ютера і середньої зарплати.
Скільки місяців потрібно працювати в Україні та інших країнах, щоб купити ігровий комп’ютер (інфографіка)
Серед країн, які потрапили до рейтингу, найвищу ціну за комп’ютер та аксесуари у перерахунку на долари заплатять жителі Аргентини — $4238. На покупку комп’ютера в цій країні потрібно накопичувати понад рік — 12,4 місяця.
На другому місці рейтингу Індія — $2957. Хоча комп’ютер виглядає дорожчим, вищі зарплати дозволяють індійцям швидше накопичити на купівлю ігрового ПК, аніж це можуть зробити українці — 5,4 місяця.
На третьому місці за вартістю ПК опинилася Бразилія $2858. На покупку також потрібно збирати 6,3 місяця.
У Пакистані ігровий комп’ютер коштує дешевше, ніж в Україні — 1685 доларів. Але через низькі зарплати на його купівлю потрібно накопичувати протягом 10,4 місяця.
В Індонезії ситуація приблизно така сама — на комп’ютер вартістю $1713 потрібно накопичувати 8,7 місяця.
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Найнижчим цінам можуть порадіти геймери з Польщі, Німеччини та США. У цих країнах комп’ютер і всі необхідні аксесуари коштують $1547, $1552 та $1562 відповідно. Найвигідніше співвідношення ціни ігрового комп’ютера до середньої заробітної плати у Швейцарії (0,3 зарплати), США (0,4 зарплати) та Австралії (0,4 зарплати).
За матеріалами:
Finance.ua
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