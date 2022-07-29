Скільки людей в Україні є внутрішньо переміщеними особами — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки людей в Україні є внутрішньо переміщеними особами

327
Наразі в Україні понад 6,6 млн осіб є внутрішньо переміщеними особами, повідомила представниця Міжнародної організації з міграції (МОМ) Варвара Жлуктенко.
Згідно з даними останнього загальнонаціонального репрезентативного опитування, яке МОМ провела з 12 до 23 липня, наразі в Україні — понад 6,6 млн осіб є внутрішньо переміщеними. Ця цифра становить 15% від загального населення України, і вона дещо зросла порівняно з кінцем червня, коли наша організація нарахувала близько 6,3 млн внутрішньо переміщених осіб,
— редставниця Міжнародної організації з міграції (МОМ) Варвара Жлуктенко.

За її словами, люди продовжують виїжджати зі сходу, півдня та півночі України.
«Водночас 5,5 млн раніше переміщених осіб повернулися додому. Абсолютна більшість із них були переміщені на території України, і 16% з них повернулися з-за кордону. Основними регіонами, куди повертаються люди, є Київ та Київська область, а також Харківщина, Одещина та Чернігівщина», — розповіла Жлуктенко.
Читайте також
За даними МОМ, 60% осіб, які мали роботу до початку цього вимушеного переміщення, наразі її втратили. 9% внутрішньо переміщених осіб не мали жодного доходу з початку повномасштабної війни, а 35% повідомили, що місячний дохід їхньої сім’ї (дохід домогосподарства) не перевищує всі ці місяці 5 тис. грн, що навіть менше на 1,5 тис. грн за мінімальну зарплату в Україні.
«44% від усього опитаного нами населення, представники всіх груп, сказали, що їм буде потрібна допомога з утепленням житла та ремонтом чи заміною вікон, серед них 25% сказали, що потребують значного, суттєвого ремонту. А 26% внутрішньо переміщених осіб бояться, що їм доведеться залишити своє нинішнє помешкання, оскільки воно не пристосоване, не має достатнього опалення та теплоізоляції, щоб прожити в ньому всю зиму», — зазначила Жлуктенко.

Допомога для ВПО: суми та процедура отримання

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.