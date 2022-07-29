Скільки людей в Україні є внутрішньо переміщеними особами — Finance.ua

Скільки людей в Україні є внутрішньо переміщеними особами Вчора 16:33

Наразі в Україні понад 6,6 млн осіб є внутрішньо переміщеними особами, повідомила представниця Міжнародної організації з міграції (МОМ) Варвара Жлуктенко.

Згідно з даними останнього загальнонаціонального репрезентативного опитування, яке МОМ провела з 12 до 23 липня, наразі в Україні — понад 6,6 млн осіб є внутрішньо переміщеними. Ця цифра становить 15% від загального населення України, і вона дещо зросла порівняно з кінцем червня, коли наша організація нарахувала близько 6,3 млн внутрішньо переміщених осіб, — редставниця Міжнародної організації з міграції (МОМ) Варвара Жлуктенко.

За її словами, люди продовжують виїжджати зі сходу, півдня та півночі України.

«Водночас 5,5 млн раніше переміщених осіб повернулися додому. Абсолютна більшість із них були переміщені на території України, і 16% з них повернулися з-за кордону. Основними регіонами, куди повертаються люди, є Київ та Київська область, а також Харківщина, Одещина та Чернігівщина», — розповіла Жлуктенко.

За даними МОМ, 60% осіб, які мали роботу до початку цього вимушеного переміщення, наразі її втратили. 9% внутрішньо переміщених осіб не мали жодного доходу з початку повномасштабної війни, а 35% повідомили, що місячний дохід їхньої сім’ї (дохід домогосподарства) не перевищує всі ці місяці 5 тис. грн, що навіть менше на 1,5 тис. грн за мінімальну зарплату в Україні.

«44% від усього опитаного нами населення, представники всіх груп, сказали, що їм буде потрібна допомога з утепленням житла та ремонтом чи заміною вікон, серед них 25% сказали, що потребують значного, суттєвого ремонту. А 26% внутрішньо переміщених осіб бояться, що їм доведеться залишити своє нинішнє помешкання, оскільки воно не пристосоване, не має достатнього опалення та теплоізоляції, щоб прожити в ньому всю зиму», — зазначила Жлуктенко.

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