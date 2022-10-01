Скільки людей можна зареєструвати в квартирі: всі нюанси — Finance.ua

Скільки людей можна зареєструвати в квартирі: всі нюанси Вчора 14:19 — Особисті фінанси

Скільки людей можна зареєструвати в квартирі: всі нюанси

Нерідко власників житла цікавить питання, скількох людей можна зареєструвати в одній квартирі, щоб не порушити при цьому норми законодавства. Найчастіше «прописують» членів сім’ї родичів, друзів та знайомих.

Про це пише портал Pro Гроші.

«Прописатися» можливо лише двома способами: у власному житлі або за згодою власника житла.

Кого можна зареєструвати у квартирі

Згідно законодавства, жодних обмежень не має, а отже це може бути будь-яка людина. Варто пам’ятати, що реєстрація являється офіційною адресою особи, а тому це певна відповідальність. Крім того, для реєстрації місця проживання потрібна згода всіх без виключення власників квартири.

Для тих, кого хвилює, чи зможе зареєстрована людина претендувати на частку вашого житла, відповідь — ні. Це буде тільки право на проживання в квартирі. Тож реєстрація в приватизованій квартирі для жителів України не передбачає ризиків. Але треба пам’ятати, якщо житло не приватизоване, кожен, хто тут зареєстрований, може його приватизувати.

Скільки людей можна зареєструвати

Наразі на законодавчому рівні це питання чітко не врегульоване. Тому власники житла мають право прописати під одним дахом стільки людей, скільки потрібно.

Які переваги дає реєстрація

Зареєстрований українець має такі права:

отримувати ІПН, цивільні та закордонні паспорти;

влаштовуватися на роботу, у ВНЗ, школу, дитячий садок — залежно від віку;

отримувати безкоштовну медичну допомогу;

отримувати належні соціальні виплати;

реєструвати авто.

Подати документи для реєстрації можна в Центр надання адміністративних послуг, звідки документ передають органам місцевого самоврядування. Якщо людина живе не місті, а, наприклад, в селищі, і там немає такої організації, то треба звернутися до сільської ради чи в інші органи місцевої влади.

Зазначимо, що через воєнний стан в Україні діють обмеження щодо «прописки». Законодавством заборонено декларування (реєстрацію) місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, а також зняття із зареєстрованого місця проживання. Як виняток, надається тільки одна послуга — зняття з реєстрації місця проживання померлих осіб. А також за потреби можна отримувати «довідки про прописку».

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