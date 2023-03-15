Скільки коштують вживані авто з-за кордону — Finance.ua

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Скільки коштують вживані авто з-за кордону

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Скільки коштують вживані авто з-за кордону
Скільки коштують вживані авто з-за кордону
Основна тенденція українського імпорту залишається незмінною: найбільший попит серед українців мають доступні автомобілі вартістю $1-2 тисячі.
Про це пишуть Експерти Інституту досліджень авторинку.
За підсумками останніх 6 місяців, таких було 30,4% від загальної кількості ввезених. Загалом, 81,1% усіх імпортних легковиків протягом вересня-2022 — лютого-2023 коштували менш як $10 тисяч.
Інфографіка: eauto.org.ua
Інфографіка: eauto.org.ua
Середня ціна імпортного легковика з пробігом за цей період склала $7 128. При цьому за останні 6 місяців найнижчою вона була у листопаді ($6 518), найвищою — у вересні ($7 745). У лютому 2023 року вживані авто з-за кордону в середньому коштували $6 614. Для порівняння, це втричі більше, ніж у липні-2022, коли цей показник був на рівні $2 190.
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Загалом, через низьку купівельну спроможність та складну економічну ситуацію в країні, українці у більшості мають змогу придбати недорогий автомобіль. Оскільки високі митні платежі роблять імпорт значної частини вживаних авто доступної цінової категорії економічно невигідним, покупці часто відмовляються від купівлі вживаного автомобіля з-за кордону та надають перевагу машинам на внутрішньому ринку.

У яких країнах авто найдешевші?

Найдорожчими виявилися вживані легковики, котрі українці привозили з ОАЕ. Їх середня вартість склала $31,3 тисячі. На другому місці розташувався Китай (середня вартість $30,4 тис.), а на третьому — Угорщина ($14,6 тис.). Також середня вартість була досить високою в авто з Люксембургу ($13,1 тис.) та Словенії ($12,4 тис.).
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Найнижчою середня митна вартість виявилася у вживаних легковиків з Фінляндії ($2,9 тис.), Латвії ($3,1 тис.), Естонії ($3,2 тис.), Великобританії ($3,4 тис.) та Швейцарії ($3,6 тис.).
Скільки коштують вживані авто з-за кордону
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За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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