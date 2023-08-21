Скільки коштує зібрати першокласника у школу — Finance.ua

Скільки коштує зібрати першокласника у школу Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

Скільки коштує зібрати першокласника у школу

Зібрати дитину в перший клас у 2023 році мінімально обійдеться батькам майже у 4 тис грн. Більшу частину витрати становить шкільний одяг. Такі результати випливають з підрахунків ЕП.

Для того, щоб визначити, скільки коштує зібрати дитину у перший клас, враховувалися мінімальні ціни на канцелярію, шкільний та спортивний одяг у магазинах Rozetka та «Епіцентр».

Ціни на комплекти зазначених товарів на двох сайтах відрізняються в межах кількасот гривень.

Найбільше витрат забирає на себе шкільний одяг — від 1 930 грн для дівчинки та 1 830 грн для хлопчика. За ці кошти можна придбати брюки, взуття, гольфик, блузку або сорочку, піджак та спідничку для дівчинки.

Базовий спортивний комплект одягу обійдеться у 700−900 грн. У цю суму входить спортивний костюм, футболка, кросівки та торбинка для взуття.

Рюкзак з ортопедичною або анатомічною спинкою можна знайти від 400−450 грн. Мінімальний набір для малювання (альбом, фарби, пензлики, палітра та стакан) та набір для уроків праці (клей, ножиці, пластилін, кольоровий картон та папір) можна придбати від 100 та 130 грн відповідно.

Можна також обирати вже зібрані набори. Наприклад, канцелярський набір школяра можна купити за 430 грн. До нього зокрема входять кольорові олівці, ручки, фарби, фломастери, пензлики, пластилін тощо.

Купити по п’ять зошитів в клітинку та косу лінію можна до 100 грн, а щоденник придбати від 25 грн.

Дитячий пенал на кілька відділень можна придбати від 125 грн.

За даними платформи онлайн-оголошень OLX, середня сума, щоб повноцінно зібрати школяра до школи, становить 4 110 грн. Минулого року аналогічний набір можна було придбати за 3 600 грн.

У середньому запити на шкільне приладдя у 2023 році збільшились на 30% - порівняно з липнем 2022 року.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Економічна Правда За матеріалами:

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