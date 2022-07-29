Скільки коштує вживане авто: експерти прогнозують зниження цін на машини — Finance.ua

Скільки коштує вживане авто: експерти прогнозують зниження цін на машини Вчора 19:06 — Технології&Авто

Вживані автомобілі в Україні з січня до квітня цього року подешевшали на 27% — до $5100 в середньому за авто. Українці по максимуму скористалися пільгами на імпорт автомобілів і ціни на машини впали на чверть.

Перше серйозне зниження цін (на 19% до $5700) відбулося відразу після повномасштабного вторгнення РФ. Тоді багато продавців почали знижувати ціни, щоб вийти в кеш, пояснює співзасновник та голова «Інституту досліджень авторинку» Станіслав Бучацький.

Другий поштовх до зниження стався в квітні, коли до України почали ввозити автомобілі без сплати мит. Історичний мінімум середньої ціни досягнули наприкінці квітня — $5100 (або на 26% менше, ніж на початку 2022 року). Після того як все частіше політики почали казати про необхідність скасування пільг на імпорт машин, ціни почали знову зростати, каже Станіслав Бучацький.

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А 27 червня середня ціна на вживану машину складала вже $6500. Зараз на ринку вживаних автомобілів пропозиція перевищує попит, розповідає керівник «Асоціації дилерів автомобілів з пробігом» Тарас Коваленко. Дався взнаки як імпорт безмитних машин, так і зростаюча потреба багатьох українців у грошах, пояснює він. «Заощадження зменшуються, зарплати зменшуються, а потреби залишаються. Тому багато хто з українців змушений продавати свої автомобілі», — пояснює він.

В найближчий місяць-два середня ціна на вживані автомобілі буде балансувати на рівні $6000-7000, прогнозує Станіслав Бучацький. Багато продавців будуть змушені знижувати доларові ціни, бо через девальвацію гривні машини стають менш доступними для українців, пояснює він.

З іншого боку, через скасування мит та необхідності сплати акцизів, які встановлені в євро, машини мають дорожчати, каже Станіслав Бучацький. Через скасування митних пільг імпорт вживаних машин падає. «На ринку може знову з’явитися дефіцит машин, який буде стримувати падіння цін», — вважає керівник Інституту досліджень авторинку.

Шансів на те, що парламент відновить безмитний імпорт автомобілів практично немає.

Як відомо, Верховна Рада 21 червня 2022 року ухвалила закон, який відновлює оподаткування імпортних товарів, а також розмитнення автомобілів.

Верховна Рада з 1 липня 2022 року відновила оподаткування імпортних товарів, що є важливою передумовою для скасування критичного імпорту в Україні.

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Forbes За матеріалами:

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