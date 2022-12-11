Скільки коштує традиційна різдвяна страва у різних країнах світу: рейтинг — Finance.ua

Скільки коштує традиційна різдвяна страва у різних країнах світу: рейтинг Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Скільки коштує традиційна різдвяна страва у різних країнах світу: рейтинг

Інфляція неабияк б’є по гаманцях покупців з усього світу. І аналітики eToro з’ясували, жителям яких країн доведеться заплатити найбільше за святковий стіл на Різдво і де різдвяна вечеря коштуватиме найдешевше.

Так, експерти інвестиційної компанії eToro досліджували ціни у місцевих супермаркетах 12 країн на трьох континентах. Враховували вартість продуктів, необхідних для приготування традиційних різдвяних страв кожної країни.

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«Сім’ї по всьому світу відчувають наслідки високої інфляції. Наше глобальне дослідження показує, як вона позначиться на традиційній святковій вечері», — сказав один із керівників компанії Бен Лейдер.

Скільки буде коштувати різдвяна вечеря для сімей з різних куточків світу

Німецькі сім’ї цього року можуть зіткнутися з найдорожчою різдвяною вечерею у світі. Отже, типова страва на Різдво в Німеччині — печена гусяча грудка з гарніром, а також беконом, яблуками та цибулею коштуватиме сім’ї з чотирьох осіб 66,70 євро (майже 2600 гривень).

При цьому традиційна різдвяна їжа для жителів Румунії для чотирьох людей коштуватиме приблизно 26 євро (1000 гривень). Серед румунів на Різдво заведено готувати сармале з мамалигою — страва, схожа на голубці (фарш з рису та м’яса, запечений у дрібному капустяному або виноградному листі).

Вартість традиційної страви на Різдво у різних країнах світу:

Німеччина — гусяча грудинка з гарніром — £57,5 або 2579 грн;

Іспанія — індичка з гарніром — £52,5 або 2354 грн;

Італія — тортелині у бульйоні — £41,1 або 1840 грн;

Нідерланди — рулети зі свинини — £38,9 або 1742 грн;

США — індичка з гарніром — £38,2 або 1715 грн;

Франція — індичка з гарніром — £35,4 або 1589 грн;

Австралія — барбекю — £30 або 1345 грн;

Данія — смажена свинина — £29,6 або 1325 грн;

Велика Британія — індичка з гарніром — £28 або 1250 грн;

Польща — вареники з квашеною капустою та грибами — £26,2 або 1175 грн;

Норвегія — смажена свинина — £23,1 або 1036 грн;

Румунія — сармале з мамалигою — £22,3 або 1000 грн.

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