Скільки коштує оренда житла в Києві — Finance.ua

Скільки коштує оренда житла в Києві

Вчора 09:00 — Нерухомість

Пропозиції житла у Києві суттєво перевищують кількість орендарів.

Про це пише «Забудовники України».

Багато орендодавців, які втратили клієнтів після початку війни, готові пропонувати житло за зниженими цінами до кінця року. Але навіть за 6 тис. грн квартиру здати непросто — пропозиція в рази перевищує попит.

Після вторгнення росії в Україну багато власників житла скасували орендну плату в березні та квітні. Дехто не бере її й у травні або знизили до мінімуму.

Директор агентства нерухомості Брок-Рієлті Дмитро Корчев каже, що весь цей час орендатори намагалися збагнути, чи й надалі вони зніматимуть квартиру в столиці.

Орендаторів на всіх бракує.

Рієлтор Анастасія Перепеляк каже, що зараз попит на оренду квартир у Києві в середньому на 60% менший, порівнюючи з довоєнним періодом.Оренда житла у столиці подешевшала в середньому на 20−30%. Але деякі орендодавці готові до великих знижок, аби знайти клієнтів.

Наприклад, на вул. Чорновола (Шевченківський р-н) вдалося здати 1-кімн. квартиру в старому будинку за 8 тис. грн, хоча у довоєнний час вона здавалася за 12 тис. грн на місяць.

У Києві багато пропозицій оренди однокімнатних квартир із непоганим ремонтом за 5−6 тис. грн на місяць, за такі гроші ще півроку тому можна було зняти лише кімнату.

Деякі власники навіть готові здавати житло у новобудовах за 7−8 тис. грн на місяць. Як правило, договір на таку суму фіксується на 3−6 місяців. Потім плату можна переглянути.

Довідка Finance.ua:

Кредити на купівлю квартири або авто, знищених під час війни, спишуть. Голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев розповів, що готується законопроєкт, згідно з яким кредити на купівлю квартири чи авто, знищених під час війни, будуть списані.

Ціни на квартири у новобудовах зростають у гривневому та доларовому еквіваленті в порівнянні з довоєнним рівнем. Про це свідчить аналітика від порталу ЛУН. У Києві відновили роботу на 43 будівельних майданчиках, що становить 23% від довоєнного рівня. В області 45 житлових комплексів продовжують будівництво і це 25% від загальної кількості

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