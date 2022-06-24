Скільки коштує оренда квартири у Києві (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштує оренда квартири у Києві (інфографіка) 24.06.2022, 15:09 — Особисті фінанси

Скільки коштує оренда квартири у Києві (інфографіка)

Якщо на початку війни ринок завмер через об’єктивну небезпеку перебування в Києві та близькість бойових дій до столиці, то зараз він повністю відновився і демонструє готовність приймати українців. Про це розповіли у компанії Olx.

Нагадаємо, лише за травень у категорії «Довгострокова оренда квартир» на Olx було розміщено 54,8 тис. пропозицій з оренди одно-, дво- та трикімнатних квартир.

Що стосується кількості кімнат, то постійним лідером залишаються однокімнатні — 49% від усіх оголошень на нерухомість за червень. Найбільше пропозицій було розміщено у Дарницькому районі. Двокімнатні та трикімнатні квартири багато пропонували у Печерському районі.

Які квартири у столиці та за скільки здають в оренду у червні

згідно з даними Olx, у трійці найдешевших районів для оренди — Деснянський, Дніпровський та Оболонський;

зняти «однушку» тут можна в середньому за 5500, 6700 і 7000 грн відповідно;

зняти «двушку» у Святошинському можна за 8 000 грн, при цьому у Солом’янському районі за неї попросять уже 10 000 грн;

найдорожчими районами для оренди житла залишаються Печерський, Шевченківський та Голосіївський райони. За двокімнатну квартиру орендодавці просять від 12 000 до 21 000 грн.

«Загалом, у Києві в найближчі місяці попит на довгострокову оренду зростатиме за рахунок переселенців, які обирають столицю як місце для притулку. Залишається високою і пропозиція, адже багато киян їдуть і починають здавати свої квартири. Щодо цін на оренду, то найближчим часом вони не зростатимуть, оскільки купівельна спроможність багатьох людей знизилася. Поступового повернення до довоєнного рівня вартості оренди можемо очікувати у разі стабілізації економічної ситуації в країні, нашої перемоги та відсутності нових непередбачуваних подій», — наголосив Ігор Сироватко, керівник департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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