Скільки коштує новорічна ялинка — Finance.ua

Скільки коштує новорічна ялинка
Наразі вартість живих новорічних дерев приблизно на 10% вища, ніж торік. Продаж ялинок та сосен офіційно стартував 1 грудня.
«Ціни не дуже змінились. Зараз від 1,5−2 метра сосна коштує 216 гривень, а ялина — 246 гривень. Тобто вартість порівняно з минулим роком збільшилась відсотків на 10», — розповіли в коментарі УНІАН в Київському лісовому господарстві.
Водночас повідомляється, що цьогоріч продаж ялинок та сосен офіційно стартував з 1 грудня, проте в основному це відбулось з 4 грудня і триватиме, скоріш за все, до 30-го.
Також зазначається, що новорічні дерева зрубують лише зважаючи на попит покупців.
«Немає такого, що, наприклад, зрубали тисячу штук і потім їх не реалізували», — підкреслили в лісовому господарстві.
В Києві на Софійській площі встановлили головну ялинку. Цього року вона 12-метрова.
У КМВА зазначають, що ялинку встановлено виключно за кошти меценатів — без витрат бюджетних коштів на облаштування новорічної красуні та на електроенергію.
У Києві на Різдво і Новий рік масові святкування і ярмарки на відкритій місцевості на проводитимуться. На період зимових свят комендантська година діятиме, як завжди — з 00:00 до 05:00.
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