Скільки коштує квартира в новобудові в Чехії — Finance.ua

Скільки коштує квартира в новобудові в Чехії

Вчора 17:04 — Особисті фінанси

Скільки коштує квартира в новобудові в Чехії

Кількість українців, які виїхали з початку війни до Чехії, за різними оцінками, становить майже 350 тис. Дехто навіть зацікавився придбанням власного житла на території держави.

Журналісти «Сьогодні» дізналися, за скільки можна придбати квартиру в новобудові в столиці Чехії.

Так, вартість квартир у Празі, за даними geoln.com , коливається від 58,8 тис. грн за кв. м. до 9,8 млн. Звісно, все залежить від розташування новобудови, ремонту, прибудинкової території, кількості кімнат тощо.

Найдешевший варіант, що нам вдалося знайти, вартує від 58,8 тис. грн за кв. м. Розміри квартир починаються від 45 м.кв. Тобто вартість їх стартує від 2,6 млн грн. Будинок розташований за 14-16 хв. від станцій метро. Як зазначають в оголошенні, місце розташування дуже тихе, поблизу є природні заповідники. Багатоповерхівка має такий вигляд:

Найдорожчий варіант, який вдалося знайти, вартує від 9,8 млн грн за кв. м. Розміри квартир — від 45 кв. м. Тобто вартість їх стартує від 441 млн грн. найближче метро — за 3 хв. Поряд з будинком розташовані дитячий садочок, школа, супермаркети, лікарня.

До слова, забудовник цього житла той же, що і був у відомого в Чехії Танцювального будинку.

Серед інших популярних варіантів (ціни вказані в гривнях за кв. м):

Довідка Finance.ua:

якщо порівнювати з іншими державами, в які можна інвестувати, найцікавішим і найприбутковішим був ринок саме в Україні. Але після початку повномасштабної війни вкладники почали шукати інші варіанти інвестицій у нерухомість. Що про це потрібно знати, і які ціни на житло пропонують такі країни як Туреччина, Іспанія та Грузія — розповідали за посиланням;



якщо ж говорити про ринок України, то наразі найцікавішим для покупців є житло в західних областях України. Відповідно, і ціни там зросли мінімум на 20–30% (на оренду — в деяких випадках взагалі в рази) у порівнянні з вартістю до повномасштабного вторгнення агресора;

однак деякі експерти прогнозують, що згодом в Україні очікується «приголомшливе» падіння цін на нерухомість. І протримається воно кілька років. Причина цього — загальне падіння ВВП та зниження попиту.

До речі, щоб не чекати роками і не збирати так довго потрібну суму на власний будинок або квартиру, можна скористатися іпотекою. Якщо ви зібралися зупинитися саме на цьому рішенні, Finance.ua вже запустив безкоштовний каталог іпотечних кредитів.

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