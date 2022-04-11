Скільки коштуватиме нова «Мрія» і чи можливо її відбудувати — Finance.ua

Скільки коштуватиме нова «Мрія» і чи можливо її відбудувати

Вчора 21:00 — Казна та Політика

Ан-225 «Мрія» — візитна картка України, один із найбільших та найпотужніших літаків у світі. Але наприкінці лютого через повітряну атаку окупантських військ на аеропорт Гостомель під Києвом українську «Мрію» було знищено.

Чи можна відремонтувати «Мрію»?

Скоріше так ніж ні. Хоча для точної відповіді це питання потрібно провести серйозне дослідження. Навіть фахівці зараз не будуть готові дати однозначну відповідь.

Судячи з фото, через пожежу дуже постраждав фюзеляж «Мрії». Швидше за все, відновити його буде неможливо. Зазвичай літаки з пошкодженим фюзеляжем не ремонтують. Просто знімається все, що можна зняти, та встановлюється на новий фюзеляж.

Але ми маємо готовий фюзеляж Мрії-2, судячи із заяв — у хорошому стані. Також є елементи крила та хвостового оперення. Щоправда, невідомо які саме. Для преси звучали заяви щодо 70% готовності другого літака. Також не повинно бути проблем із двигунами, вони використовуються на Ан-124 та виробляються в Україні.

Проблема насамперед може виникнути з тими елементами, які не виготовлялися в Україні.

Наприклад, центроплан та деякі елементи крила були зроблені у Ташкенті, а силові елементи фюзеляжу — в Ульяновську.

Але навіть з тим, що вироблялося в Україні, можуть виникнути питання, адже це було більше ніж 35 років тому. Технології та обладнання можуть бути втрачені.

Скільки коштує ремонт «Мрії»?

У 2018 році, коли надважким літаком цікавилася китайська компанія, озвучувалася сума 300 мільйонів доларів, потрібна для добудови «Мрії» № 2.

У 2020 році Олександр Донець (директор ДП «Антонов») озвучував мінімальну вартість добудови $460 мільйонів, посилаючись на розрахунки ще 2012 року.

У 2021 р. колишній голова Космічного агентства Володимир Усов оцінював проєкт у 1 мільярд доларів.

У 2022 році пролунала заява Володимира Зеленського, що вартість відновлення «Мрії» оцінюється в $3 мільярди.

Довго, дорого, але не неможливо.

Більше подробиць щодо можливого ремонту «Мрії», а також про потенційні ринки для її використання — читайте у нашій статті.

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