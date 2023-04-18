Скільки коштуватиме нерухомість у Польщі та Туреччині у 2023 році — прогноз цін від Homium — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Скільки коштуватиме нерухомість у Польщі та Туреччині у 2023 році — прогноз цін від Homium Сьогодні 12:07 — Нерухомість

Експерти аналітичного відділу агентства Homium, що спеціалізується на міжнародній нерухомості, проаналізували поточну ситуацію на ринках первинного та вторинного житла в Польщі та Туреччині та зробили прогноз цін на нерухомість на 2023 рік. Результати дослідження дозволяють оцінити можливі тенденції та зміни на цих ринках у найближчому майбутньому.

Що чекає на ринок нерухомості в Польщі?

Польща — країна, яка демонструє динамічний розвиток у Європі та має особливий попит серед громадян України. Ринок нерухомості має всі перспективи для розвитку та аналітики Homium виділили кілька важливих факторів, які впливатимуть на цінову політику найближчими роками.

Міграція. Польща прийняла багато мігрантів з України, які залишили свої будинки через масштабне вторгнення Росії. Це найкраще простимулювало ринок оренди нерухомості та, як наслідок, вплинуло на ринок продажу.

Політична стабільність. За останні роки Польща демонструє високу стабільність, і це викликає інтерес серед іноземних інвесторів та покупців нерухомості.

Зміна % ставки за іпотекою. Нещодавнє підвищення іпотечних дало підстави вважати, що ціни на об’єкти нерухомості продовжуватимуть своє зростання. У перспективі постає питання щодо запровадження програми кредитування пільгового житла для різних категорій населення.

Також у Польщі сприятливий макроекономічний прогноз, який включає впевнені темпи зростання ВВП, середньої заробітної плати, зниження рівня безробіття та інше. Все це здатне позитивно позначитися на вартості нерухомості. Вже помітні зміни на ринку нерухомості, зокрема пов’язані з невеликим дефіцитом будівництва об’єктів.

Фахівці компанії Homium, включаючи експертів агентства PolHome, прогнозують, що нерухомість у Польщі (polhome.com.ua) зіштовхнеться зі зростанням цін. За їхньою оцінкою, до кінця 2023 року вартість нерухомості зросте приблизно на 7-9%. Прибутковість інвесторів безпосередньо залежатиме від обраного об’єкта. Але не варто виключати коливання в економічній та політичній сферах, які можуть вплинути на ринок нерухомості. Тому слід підготуватися до можливих змін у ситуації та приймати виважені рішення при вкладенні коштів у нерухомість у Польщі.

Що чекає на ринок нерухомості в Туреччині?

Прогнози аналітиків Homium вказують на те, що ринок нерухомості в Туреччині продовжуватиме своє зростання, залучаючи інвесторів з усього світу, включаючи країни СНД. Особливо привабливими для інвестицій стали курортні міста, такі як Аланія та Анталья, де попит зріс значно. Цьому попиту сприяла війна в Україні, яка спричинила міграцію громадян як з України, так і з країни-агресора.

Попри трагічні землетруси, що сталися на південному сході Туреччини в лютому, які викликали побоювання в інвесторів та забудовників, інтерес до об’єктів у курортних районах залишився на колишньому рівні. Протягом 2-3 тижнів після цих подій угоди на ринку нерухомості відновились у тих містах Туреччини, які не постраждали від землетрусів, таких як Аланія, Стамбул та Анталія.

Загалом турецький ринок нерухомості пропонує високу окупність як у довгостроковій, так і в короткостроковій перспективі, пропонуючи можливості для покупки з метою здачі в оренду та перепродажу. Очікувана прибутковість від здавання в оренду становить від 5 до 7,5% річних. Компанія Homium також готова надати допомогу інвесторам у розборі всіх аспектів, пов’язаних з інвестиціями в нерухомість у Туреччині та підборі ліквідних об’єктів. Ще одним фактором, що залучає іноземних інвесторів робити вкладення в нерухомість у Туреччині (turkhome.com.ua), є можливість отримання Посвідки на постійне проживання чи громадянства.

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