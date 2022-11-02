Скільки коштуватиме газ у листопаді (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштуватиме газ у листопаді (інфографіка) Вчора 20:07 — Особисті фінанси

Скільки коштуватиме газ у листопаді (інфографіка)

Вартість газу для населення у листопаді в рамках річних тарифів коливається від 7,7 до 9,99 грн. за кубометр. Вона залишається стабільною та відрізняється залежно від постачальника.

«ГазПравда» проаналізувала, за якими цінами постачальники пропонують газ українцям.

Ціни постачальників

Річні ціни на останній місяць осені оприлюднили дев’ять компаній: п’ять із них пропонують блакитне паливо вартістю до 8 грн за куб., ще три — понад 8 грн, і одна — майже 10 грн.

Близько 98% побутових споживачів є клієнтами державної ДК «Нафтогаз України». Їм постачають паливо по 7,96 грн.

Дві компанії продають газ за нижчою ціною, ніж у «Нафтогазу» — це «Еру Людям» (7,7 грн) та «Енерджі Трейд Груп» (7,799 грн).

Кубометр блакитного палива у компаній «Прикарпат Енерго Трейд» та «Полтавагаз збут» коштує 7,98 грн та 7,99 грн відповідно.

Постачальники, які пропонують кубометр за ціною понад 8 грн — «Львівенергозбут» (8,2 грн), «Київські енергетичні послуги» та «Дніпровські енергетичні послуги» (по 8,46 грн).

Найвищу ціну встановила компанія «Рітейл Сервіс», яка надає послуги під брендом «Світгаз» — 9,99 грн.

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