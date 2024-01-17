Скільки коштів отримав держбюджет від VIP-камер в СІЗО — Finance.ua

Скільки коштів отримав держбюджет від VIP-камер в СІЗО Сьогодні 14:35

Скільки коштів отримав держбюджет від VIP-камер в СІЗО

Платні камери в українських слідчих ізоляторах за кілька років існування проєкту принесли до державного бюджету майже 25 мільйонів гривень. За додаткову плату заарештовані мають можливість покращити умови свого утримання: у VIP-камерах більша площа, є телевізор, мікрохвильова піч, холодильник, чайник, душ та інші зручності. Дохід від VIP-камер потім спрямовують на ремонт безкоштовних.

У відповідь на запит «Слово і діло» у Міністерстві юстиції повідомили, що за кілька років такою послугою скористалася 781 особа. Платні камери у 28 установах по всій Україні принесли до держбюджету 24 млн 978,7 тисяч гривень.

Більше половини цієї суми становив дохід від платних камер у Київському СІЗО — 14 млн 671,9 тисячі гривень. В одному з ефірів міністр Денис Малюська розповідав, що у Києві «платні камери завжди у дефіциті».

За даними сервісу онлайн-бронювання покращених камер, у Київському СІЗО така послуга коштує 2 тисячі гривень на добу, 8 тисяч — на тиждень, 12 тисяч — на місяць.

Платні камери в Одеському СІЗО принесли бюджету 1 млн 427,7 тисяч гривень. Доба там коштує 985 гривень, тиждень — 3502 гривень, місяць — 4093 гривень.

Послуга у Львівській установі виконання покарань принесла дохід у 1 млн 177,5 тисяч гривень. Доба перебування у покращеній камері коштує тисячу гривень, тиждень — 3,5 тисячі, місяць — 4 тисячі.

Надходження до бюджету від платних камер у Закарпатської УВП склали 858,8 тисячі гривень. Один день перебування коштує 524 гривні, тиждень — 1834 гривень, місяць — 3309 гривень.

Послуга у Полтавській установі виконання покарання дала бюджету додатково 811,8 тисячі гривень. Один день у VIP-умовах коштує 600 гривень, тиждень — 2,1 тисячі гривень, місяць — 3,8 тисячі гривень.

Трохи більше ніж півмільйона гривень надійшло до бюджету від платних камер у Миколаївському СІЗО. Доба перебування коштує 452 гривні, тиждень — 1540 гривень, місяць — 3666 гривень.

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Платні камери у Сумському СІЗО принесли до держбюджету 468,3 тисячі гривень (один день коштує 600 гривень), у Харківському СІЗО — 447,4 тисячі гривень (день — тисяча гривень), Кропивницькому СІЗО — 416,7 тисячі гривень (доба — 380 гривень).

Найдешевші платні камери в Івано-Франківську: один день — 290 гривень, тиждень — 991 гривня, місяць — 1699 гривень. Загалом до бюджету надійшло 226,6 тисячі гривень.

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