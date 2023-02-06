Скільки грошей зібрала платформа UNITED24 за 9 місяців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки грошей зібрала платформа UNITED24 за 9 місяців

Казна та Політика
114
Через фандрейзингову платформу UNITED24 за 9 місяців зібрано майже 279 млн доларів на підтримку України.
Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський, інформуючи про результати роботи проекту.
Читайте також
«На підтримку України було зібрано вже 278 890 001 долар. Близько 150 генераторів, придбаних у межах LightUpUkraine, уже надійшли до медичних закладів. У січні на енергетичних об’єктах було встановлено 6 систем протидії ворожим безпілотникам «Ловці шахедів», — написав він.
Глава держави нагадав, що також UNITED24 презентувала напрям «Відбудова України».
Читайте також

Довідка Finance.ua:

  • 5 травня президент Володимир Зеленський започаткував проект UNITED24. Ця платформа створена з метою збору коштів на підтримку України. Амбасадорами UNITED24 стали багато відомих людей.
  • 14 жовтня 2022 року за ініціативи UNITED24, Монобанку та волонтера Ігоря Лаченкова було запущено збір коштів на закупівлю «Ловця шахедів» — системи протидії дронам, яка допоможе знищувати ворожі безпілотні літальні апарати. Кампанію Light up Christmas for Ukrainians запустили у грудні 2022 року на базі UNITED24 спільно із Parimatch. Її мета — за допомогою донорів з усього світу зібрати кошти на генератори для українських лікарень.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.