Скільки грошей зібрала платформа UNITED24 за 9 місяців — Finance.ua

Скільки грошей зібрала платформа UNITED24 за 9 місяців
Через фандрейзингову платформу UNITED24 за 9 місяців зібрано майже 279 млн доларів на підтримку України.
Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський, інформуючи про результати роботи проекту.
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«На підтримку України було зібрано вже 278 890 001 долар. Близько 150 генераторів, придбаних у межах LightUpUkraine, уже надійшли до медичних закладів. У січні на енергетичних об’єктах було встановлено 6 систем протидії ворожим безпілотникам «Ловці шахедів», — написав він.
Глава держави нагадав, що також UNITED24 презентувала напрям «Відбудова України».
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Довідка Finance.ua:
- 5 травня президент Володимир Зеленський започаткував проект UNITED24. Ця платформа створена з метою збору коштів на підтримку України. Амбасадорами UNITED24 стали багато відомих людей.
- 14 жовтня 2022 року за ініціативи UNITED24, Монобанку та волонтера Ігоря Лаченкова було запущено збір коштів на закупівлю «Ловця шахедів» — системи протидії дронам, яка допоможе знищувати ворожі безпілотні літальні апарати. Кампанію Light up Christmas for Ukrainians запустили у грудні 2022 року на базі UNITED24 спільно із Parimatch. Її мета — за допомогою донорів з усього світу зібрати кошти на генератори для українських лікарень.
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