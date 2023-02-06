Скільки грошей зібрала платформа UNITED24 за 9 місяців — Finance.ua

Скільки грошей зібрала платформа UNITED24 за 9 місяців Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

Через фандрейзингову платформу UNITED24 за 9 місяців зібрано майже 279 млн доларів на підтримку України.

Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський, інформуючи про результати роботи проекту.

Читайте також Платформа United24 зібрала вже понад $268 мільйонів

«На підтримку України було зібрано вже 278 890 001 долар. Близько 150 генераторів, придбаних у межах LightUpUkraine, уже надійшли до медичних закладів. У січні на енергетичних об’єктах було встановлено 6 систем протидії ворожим безпілотникам «Ловці шахедів», — написав він.

Глава держави нагадав, що також UNITED24 презентувала напрям «Відбудова України».

Читайте також На платформі UNITED24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів (відео)

Довідка Finance.ua:

5 травня президент Володимир Зеленський започаткував проект UNITED24. Ця платформа створена з метою збору коштів на підтримку України. Амбасадорами UNITED24 стали багато відомих людей.

14 жовтня 2022 року за ініціативи UNITED24, Монобанку та волонтера Ігоря Лаченкова було запущено збір коштів на закупівлю «Ловця шахедів» — системи протидії дронам, яка допоможе знищувати ворожі безпілотні літальні апарати. Кампанію Light up Christmas for Ukrainians запустили у грудні 2022 року на базі UNITED24 спільно із Parimatch. Її мета — за допомогою донорів з усього світу зібрати кошти на генератори для українських лікарень.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.