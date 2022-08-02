Скільки грошей Україна отримала завдяки експорту електроенергії до ЄС — Finance.ua

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Скільки грошей Україна отримала завдяки експорту електроенергії до ЄС

Казна та Політика
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Скільки грошей Україна отримала завдяки експорту електроенергії до ЄС
Скільки грошей Україна отримала завдяки експорту електроенергії до ЄС
Наприкінці червня 2022 року Україна почала експортувати електроенергію в Європу.
Як пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, урядової організації, яку створили при Міністерстві культурної та інформаційної політики України у 2021 році, завдяки експорту вдалося поповнити бюджет країни на сотні мільйонів гривень.

Скільки заробила Україна від експорту електроенергії в ЄС

За останній місяць Україна заробила завдяки експорту електроенергії в країни Євросоюзу понад 700 мільйонів гривень. Це також прокоментували й в «Укренерго». Зокрема, очільник державної енергетичної компанії Володимир Кудрицький заявив, що отримані кошти спрямують на підготовку до опалювального сезону 2022–2023 років:
  • закупівлю вугілля,
  • ремонт енергоблоків електростанцій та мереж.
Кудрицький також додав, що наразі йдеться про дохід від експорту з пропускною спроможністю на рівні 100 мегават. Відповідно, зі збільшенням обсягів експорту електроенергії з України зростатиме й сума доходів.
За матеріалами:
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