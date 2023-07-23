Скільки грошей можна відшкодувати, якщо сталася ДТП за кордоном: поради водіям — Finance.ua

Скільки грошей можна відшкодувати, якщо сталася ДТП за кордоном: поради водіям Сьогодні 19:05 — Особисті фінанси

Скільки грошей можна відшкодувати, якщо сталася ДТП за кордоном: поради водіям

При виїзді за кордон на своєму авто всі українці повинні мати автомобільний поліс страхування — так звану «Зелену картку». У перші місяці вторгнення рф до Європи їхало багато втікачів від війни, і українці тоді мали право перетинати кордони Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови на своїх авто без цього документа. Але зараз це знову обов’язковий атрибут при виїзді автомобіліста за межі держави.

Страхування дозволяє уникнути цілої низки проблем і відшкодувати гроші, якщо сталася ДТП за кордоном, каже у коментарі РБК-Україна кандидат юридичних наук, адвокат ЮФ «Семенова і Партнери» Марина Семенова. Вона розповіла детальніше, як це працює.

«Не обов’язково наявність „Зеленої картки“ буде перевірятися під час перетину кордону, але доцільно оформити її на певний період. Мінімальний термін, на який видають поліс — 15 діб», — пояснює адвокат.

Навіщо потрібна «Зелена картка» і чи відшкодовують кошти

Якщо за кордоном сталася ДТП, відшкодування отримати цілком реально, говорить фахівець.

«Українські страхові компанії кожного дня стикаються зі страховими подіями, частіше за все це договори КАСКО», — каже вона.

Якщо траполася ДТП за кордоном, клієнт має зафіксувати її на гарячій лінії компанії, у якої ви придбали страхування, а також зафіксувати з місцевою поліцією. Після цього треба звернутися до сервісного центру у Європі, щоб вони зробили оцінку пошкоджень). Українські фахівці звіряють рахунок з вартістю послуг в Україні й роблять виплату.

«Нещодавно один з українських клієнтів страхової компанії не тільки отримав відшкодування, але і вирішив здійснювати ремонт не в країні ЕС, а в Україні. При цьому українська страхова компанія допомогла йому перегнати автівку в Україну і відремонтувати за допомогою українських фахівців на СТО», — наводить приклад співрозмовниця.

Яке відшкодування можна отримати

Загалом зараз є великий вибір, де оформити страхування на авто для виїзду за кордон, і можна вибирати між різними компаніями, більшість з них пропонують оформити послугу онлайн.

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«Якщо з’ясується, що вартість страхування для вас більш приємна в української компанії, можна оформити страховий поліс онлайн. Скажімо, для оформлення поліса ОСЦПВ простіше за все замовити його на сайті обраної страхової компанії, заповнити відповідну форму. Тоді вам розрахують вартість поліса. А після оплати поліс буде зареєстровано у базі МТСБУ і дійсність поліса страхувальник зможе перевірити на сайті», — рекомендує експертка.

Відносно недавно розмір страхового платежу за такими договорами збільшився:

виплати за шкоду, нанесену майну встановлюється 160 000 грн замість 130 000 грн;

виплати за шкоду, заподіяну здоров’ю та життю потерпілих — 320 000 замість 260 000 грн;

максимальний розмір виплати за шкоду, заподіяну майну, у разі оформлення Європротоколу збільшився з 50 000 грн до 80 000 грн.

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