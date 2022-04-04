Скільки готівки зняли на касах супермаркетів, аптек та АЗС в ПриватБанку (список, де можна зняти) — Finance.ua
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Скільки готівки зняли на касах супермаркетів, аптек та АЗС в ПриватБанку (список, де можна зняти)

Вчора 13:10Фондовий ринок
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З початку війни клієнти ПриватБанку отримали 2,2 млрд грн готівки на касах супермаркетів, аптек та АЗС.А все — завдяки послузі «Готівка на касі».
Про це повідомили в банку.
Нагадаємо, При покупці товару можна отримати до 6000 грн на руки. Та у середньому на касі знімають 1500 грн.
Як отримати готівку?
  • Розраховуєтеся на касі за товари карткою Visa або Mastercard.
  • Повідомляєте касирові, що хочете зняти готівку.
  • Підтверджуєте операцію за допомогою PIN-коду картки.
  • Сервіс працює на касах 13 085 магазинів.
Повний перелік тут: https://privatbank.ua/hotivka-na-kasi.
Нові мережі, що приєдналися — Фокстрот, MasterZOO, Аптеки Подорожник, Аптеки Доброго Дня, Аптеки Мед Сервіс, Коло, Посад, Prostor, Делві, Wine Time, Територія Твоєї Техніки, Тор-Ба, Шик і Блеск.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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