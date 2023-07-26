Скільки ґаджетів для українських шкіл передали партнери та скільки ще не вистачає — Finance.ua
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Скільки ґаджетів для українських шкіл передали партнери та скільки ще не вистачає

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Скільки ґаджетів для українських шкіл передали партнери та скільки ще не вистачає
Скільки ґаджетів для українських шкіл передали партнери та скільки ще не вистачає
За даними Міністерства освіти і науки, лише один із чотирьох українських учнів має свій персональний ґаджет для навчання. Бізнес, країни-партнери України, благодійні та міжнародні організації передали школам за час війни понад 132 тисячі одиниць комп’ютерного обладнання. А щоб ефективно налагодити онлайн навчання, потрібно ще півмільйона пристроїв, з яких 253,4 тисячі критично необхідні. Яка область скільки ґаджетів отримала та скільки ще не вистачає?
Скільки ґаджетів для українських шкіл передали партнери та скільки ще не вистачає
Загалом партнери з розвитку освітніх потреб передали школам трохи більше 132 тисячі ґаджетів. Учням ще потрібно понад 496 тисяч ґаджетів, вчителям — 74,7 тисячі.
Найбільше комп’ютерної техніки було передано прифронтовим та опорним областям. Так, Харківська область отримала майже 17 тисяч ґаджетів, Дніпропетровська — 14,5 тисячі, Миколаївська — 10,2 тисячі, Запорізька — 10,6 тисячі, Херсонська — 9,6 тисячі, Одеська — 7,4 тисячі.
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Установам освіти у Донецькій та Луганській областях передали 5,6 тисяч та 2,5 тисячі ґаджетів відповідно.
Київ отримав від партнерів 2,4 тисячі ґаджетів, область — трохи більше ніж 11 тисяч.
Найменше комп’ютерної техніки отримали школи у західних областях, наприклад, у Чернівецькій області лише 663 одиниці.
За матеріалами:
Слово і Діло
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