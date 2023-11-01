Скільки фінансів залишилося у США для військової допомоги Україні: відповідь Пентагону — Finance.ua

Скільки фінансів залишилося у США для військової допомоги Україні: відповідь Пентагону Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Скільки фінансів залишилося у США для військової допомоги Україні: відповідь Пентагону

Сполучені Штати Америки мають трохи більш як 5,4 млрд доларів для надання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Пентагону генерала Патріка Райдера.

Він сказав, що в Міноборони все ще є трохи більше ніж 5,4 мільярда доларів для допомоги Україні.

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Райдер уточнив, що ці фінанси виділяються в рамках президентських повноважень.

Нещодавно США виділили новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли ракети для NASAMS і переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin. Загальна вартість пакета військової допомоги становить 150 млн доларів.

Зазначимо, що наразі у Сенаті США точаться дискусії щодо підтримки запиту президента Джо Байдена до Конгресу щодо виділення 105 млрд доларів. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонується виділити для України, 14,3 млрд доларів — Ізраїлю.

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Своєю чергою новообраний спікер Палати Представників США запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

Тим часом лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл виступив за виділення допомоги Україні та Ізраїлю в межах єдиного пакета.

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