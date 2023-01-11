Скільки електромобілів купили українці за рік — Finance.ua

Скільки електромобілів купили українці за рік Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Скільки електромобілів купили українці за рік

Всього за весь 2022 рік українці придбали 13,6 тис. авто, з нульовим рівнем викидів або у півтора раза більше, порівняно з 2021 роком.

Про це повідомляє Укравтопром.

У грудні 2022 року український автопарк поповнили майже 1,6 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 66% більше, ніж роком раніше. Частка нової техніки з цієї кількості становила 21%, проти 17% у грудні 2021 року.

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Окрім загального зростання ринку електромобілів відбулося зростання на ньому частки нових машин. Якщо у 2021 році в реєстраціях BEV частка нових авто становила 14%, то за підсумками минулого року — 17 відсотків.

Найпопулярнішим легковим електромобілем в Україні залишається Nissan Leaf.

Топ-5 ринку легкових електромобілів:

Nissan Leaf — 2349 шт. Volkswagen ID.4 — 1407 шт. Tesla Model 3 — 952 шт. Volkswagen e-Golf — 862 шт. Renault Zoe — 674 шт.

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