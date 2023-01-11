Скільки електромобілів купили українці за рік — Finance.ua

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Скільки електромобілів купили українці за рік

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Скільки електромобілів купили українці за рік
Скільки електромобілів купили українці за рік
Всього за весь 2022 рік українці придбали 13,6 тис. авто, з нульовим рівнем викидів або у півтора раза більше, порівняно з 2021 роком.
Про це повідомляє Укравтопром.
У грудні 2022 року український автопарк поповнили майже 1,6 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 66% більше, ніж роком раніше. Частка нової техніки з цієї кількості становила 21%, проти 17% у грудні 2021 року.
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Окрім загального зростання ринку електромобілів відбулося зростання на ньому частки нових машин. Якщо у 2021 році в реєстраціях BEV частка нових авто становила 14%, то за підсумками минулого року — 17 відсотків.
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Найпопулярнішим легковим електромобілем в Україні залишається Nissan Leaf.
Топ-5 ринку легкових електромобілів:
  1. Nissan Leaf — 2349 шт.
  2. Volkswagen ID.4 — 1407 шт.
  3. Tesla Model 3 — 952 шт.
  4. Volkswagen e-Golf — 862 шт.
  5. Renault Zoe — 674 шт.

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За матеріалами:
Finance.ua
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