Скільки електромобілів купили українці за рік — Finance.ua

Скільки електромобілів купили українці за рік
Всього за весь 2022 рік українці придбали 13,6 тис. авто, з нульовим рівнем викидів або у півтора раза більше, порівняно з 2021 роком.
Про це повідомляє Укравтопром.
У грудні 2022 року український автопарк поповнили майже 1,6 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 66% більше, ніж роком раніше. Частка нової техніки з цієї кількості становила 21%, проти 17% у грудні 2021 року.
Окрім загального зростання ринку електромобілів відбулося зростання на ньому частки нових машин. Якщо у 2021 році в реєстраціях BEV частка нових авто становила 14%, то за підсумками минулого року — 17 відсотків.
Найпопулярнішим легковим електромобілем в Україні залишається Nissan Leaf.
Топ-5 ринку легкових електромобілів:
- Nissan Leaf — 2349 шт.
- Volkswagen ID.4 — 1407 шт.
- Tesla Model 3 — 952 шт.
- Volkswagen e-Golf — 862 шт.
- Renault Zoe — 674 шт.
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