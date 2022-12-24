Скільки дітей з України вчаться за кордоном через війну — Finance.ua

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Скільки дітей з України вчаться за кордоном через війну

Особисті фінанси
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Скільки дітей з України вчаться за кордоном через війну
Скільки дітей з України вчаться за кордоном через війну
В освітні установи країн Євросоюзу на початок цього навчального року було інтегровано 2,25 млн українських дітей, або близько 43% від їх загальної кількості.
Про це повідомила член групи досліджень у сфері політики розвитку людського капіталу Центру економічної стратегії (ЦЕС) Анна Сахно.
«Станом на вересень 2022 року приблизно 2,25 млн українських дітей було інтегровано в освітні установи країн ЄС. Станом на вересень 2021 року загалом в українських школах і дитячих садках навчалося 5,4 млн дітей, з них — трохи більше мільйона в дитсадках, а решта — у школах, тобто це 43% українських дітей, які перебувають за межами України», — сказала вона під час дискусії ЦЕС.
За її словами, 7,8 млн українців вимушено поїхали і залишаються в країнах Європи, з них 90% переміщених становлять жінки та діти.
Також Сахно уточнила, що 6,5 млн українців є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), з них половина набула офіційного статусу ВПО, і цей показник майже не змінювався з березня. 40% ВПО мають роботу станом на грудень 2022 року, додала представник ЦЕС.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном

За матеріалами:
Телеканал 24
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