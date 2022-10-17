Скільки держбюджет недоотримав податків від туристичної галузі через війну — Finance.ua

Скільки держбюджет недоотримав податків від туристичної галузі через війну Вчора 08:33 — Казна та Політика

Скільки держбюджет недоотримав податків від туристичної галузі через війну

Державне агентство розвитку туризму підрахувало, скільки державний бюджет України недоотримав податків від туристичної галузі через війну.

За перші шість місяців 2022 року представники туристичної галузі України сплатили на 25,7% менше податків, ніж за аналогічний період 2021 року. Так, загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю, за перше півріччя війни в середньому скоротилася на 17%. При цьому зафіксовано, що кількість юридичних осіб зменшилася на 24,5%, а фізичних — на 13,5%.

Найбільша частка надходжень до держбюджету за перші шість місяців поточного року сплачена готелями та санаторіями — майже 461 млн грн. Але вона все ж таки на 30% менша порівняно з першим півріччям 2021 року.

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Зафіксований приріст сплаченого податку на 39% від діяльності пансіонатів та гуртожитків, що використовувалися як тимчасовий прихисток для людей, які вимушені були покинути свої домівки через війну. А от частка сплаченого податку від діяльності турбаз, кемпінгів, дитячих таборів відпочинку зменшилася на 59% — сплачено 73 млн грн податку проти 178 млн грн за аналогічний період 2021 року.

Приріст доходу зафіксовано від діяльності туристичних агентств, які принесли до держбюджету на 41% коштів більше, ніж за аналогічний період торік. Аналітики пов’язують це тим, що до звітного періоду увійшли два перші довоєнні місяці року, для яких характерні ранні бронювання на новорічні та різдвяні свята.

Разом з тим зафіксовано спад на 21% від діяльності туристичних операторів, які сплатили до держбюджету за перше півріччя 2022 року лише 83 млн грн податків, тоді, як за аналогічний період у 2021 році ними у казну держави було сплачено 106 млн грн.

Найбільший розмір сплаченого податку за перше півріччя 2022 року продемонстрували місто Київ та Львівська, Івано-Франківська, Київська й Одеська області. Ріст продемонстрували Івано-Франківська (63%), Львівська (51%) та Київська (16%)області. А от, якщо порівнювати суми з аналогічним періодом 2021 року, то у Києві та Одеській області все ж відбувся спад. На Одещині на 82,3%, а у м. Київ на 34%.

За словами голови Державного агентства розвитку туризму Мар’яни Олеськів економічні втрати туристичної галузі країни будуть тільки зростати.

"Ми всі прекрасно розуміємо, що цей туристичний сезон буде чи не найважчим за всю історію нашої Незалежності.

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Частина території України або окупована, або перебуває в зоні активних бойових дій і жодна туристична діяльність там просто неможлива. Інша частина — західні та центральні області в основному функціонують як прихисток для тих українців, які змушені були покинути свої домівки через агресію рф. Також на цих територіях частково поновили свою роботу туроператори, які спеціалізуються на внутрішньому туризмі.

Можна констатувати, що українці потроху почали дозволяти собі короткі подорожі країною з метою перезавантаження для того, щоб зберігати працездатність та психологічний спокій. І це дає поштовх цілому ланцюжку суміжних галузей — перевізникам, рестораторам, виробникам крафтової продукції. А одне з найгостріших наших завдань — допомогти українській економіці, працювати задля перемоги", — наголосила очільниця ДАРТ.

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