Скільки часу потрібно на відновлення енергосистеми — експерти Сьогодні 20:43 — Енергетика

Сьогодні в українській енергосистемі існує проблема не лише з розподілом, а й із генерацією електроенергії. На повне відновлення електроенергетичної інфраструктури знадобиться щонайменше 1-2 роки.

Про це розповів експерт із питань житлово-комунального господарства та благоустрою Олег Попенко.

«За нинішньої ситуації наша енергетична система не витримує того навантаження, яке вже є зараз. А з настанням холодів воно збільшиться, тому що кожне зниження температури на 5 градусів — це збільшення на 10% загального споживання електроенергії. На відновлення енергосистеми, це без урахування наступних атак, знадобиться щонайменше рік-два, адже одна трансформаторна підстанція коштує 1-2 млн доларів, а термін виготовлення підстанції — мінімум пів року. У виробників є черги з інших компаній та країн. Тому треба розуміти, що це надовго», — наголосив Попенко.

Тим не менш, росіяни атакують не лише інфраструктуру розподілу електроенергії, є проблеми і з генерацією. Якщо до 10 жовтня Україна активно постачала електроенергію до Європи, то зараз експорт зупинено.

«Вони б’ють по трансформаторних підстанціях Укренерго та обленерго для того, щоб ми не могли розподілити електроенергію. Але на сьогоднішній день ситуація з генерацією електроенергії також складна. Адже збільшили споживання, і невідомо, чи вистачає нам зараз, бо навіть не можемо доставити. Якщо говорити про Західну Україну, то там вистачає електроенергії. Однак були атаки на генерації, які постачали електроенергію до центральної частини України. Було зруйновано Охтирську, Кременчуцьку, Чернігівську ТЕЦ. Тому ситуація із генерацією також не в усіх регіонах нормальна», — розповів Попенко.

Виконавчий директор ДС «Розумні електромережі» Олександр Баранюк розповів журналісту УНН, що українцям слід бути готовими до всього, навіть максимально негативних сценаріїв, адже в країні йде війна і складно щось прогнозувати.

Але впевнено можна сказати, що наша енергосистема дуже стійка. Наші співробітники енергокомпаній, системний оператор Укренерго працюють швидко, злагоджено та ефективно. Дійсно, розподільчі компанії вже закінчили аварійні запаси трансформаторів та підстанцій. Нині їх активно відновлюють за рахунок зарубіжних донорів та європейських компаній. Також є і грошові та гуманітарні вливання європейців, які допомагають нам оперативно замовляти необхідне обладнання. У деяких випадках європейські системні оператори та розподільчі мережі поступаються Україні чергою за своїми замовленнями, щоб спочатку нам виробили необхідне обладнання. Наша країна зараз робить все можливе для того, щоб ситуація була контрольована. І ми вже показали приклад усій Європі, яка в принципі такого не зазнавала, таких пошкоджень, не мала масових атак на енергетичну інфраструктуру, як можна швидко відновлювати свою енергосистему", — розповів Баранюк.

Він додав, що з кожною ворожою атакою Сили оборони все більше готові до них, збільшується ефективність збивання ракет та безпілотників. При останній атаці на енергетичну інфраструктуру лише близько 10% ракет досягли своїх цілей.

«Нам, українцям, залишається допомагати нашій армії і максимально стримано підійти до енергоспоживання, щоб допомогти енергокомпаніям відновитися і зберегти в системі баланс. І також сподіватися на те, що енергокомпанії вдало і в стислий термін відремонтують все, що необхідно», — сказав Баранюк.

Попенко зазначив, що хоч зараз і складно обмежити енергоспоживання в ранкові та вечірні години через постійні відключення, все ж таки варто утриматися від користування мікрохвильовками, електрочайниками та електрокавоварками. Щодо посудомийних та пральних машин він порадив вмикати їх у нічний час.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

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