Скільки автомобілів було зареєстровано в Україні протягом 2022 року — Finance.ua
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Скільки автомобілів було зареєстровано в Україні протягом 2022 року

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Скільки автомобілів було зареєстровано в Україні протягом 2022 року
Скільки автомобілів було зареєстровано в Україні протягом 2022 року
У період з 1 січня до 31 грудня 2022 року в Україні провели 1 743 348 реєстраційних дій з транспортними засобами. З них 564 092 транспортних засоби були вперше зареєстровані на території Україні.
Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
До цього числа входять як нові автівки, вантажівки, мотоцикли автобуси тощо, так і ввезені з-за кордону раніше вживані транспортні засоби. З них 100 691 транспортний засіб були новими.
Інфографіка: Головний сервісний центр МВС
Інфографіка: Головний сервісний центр МВС
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Головна причина такої кількості нових реєстрацій — весною та влітку цього року діяло «нульове розмитнення». Отже, особливе навантаження відчули сервісні центри МВС у прикордонних областях. Наприклад, до Волинської області, де знаходиться найбільший в Україні авторинок, через підвищений попит на реєстраційні дії влітку було направлено п’ять мобільних сервісних центрів, які додатково надавали послуги на трьох локаціях в Луцьку. За два тижні роботи там адміністратори сервісних центрів МВС з Черкаської, Кіровоградської, Чернігівської, Київської областей та міста Київ і фахівці експертної служби МВС надали близько тисячі послуг з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Це збільшило вдвічі кількість реєстраційних дій в регіоні за період проєкту.
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За 2022 рік сервісними центрами МВС вперше було зареєстровано на території нашої держави 13 321 легкове електроавто. Це на 56% більше порівняно з попереднім роком. У 2021 ця цифра становила 8 541.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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