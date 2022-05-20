Сівбу зернових в Україні провели на 75% від рівня минулого року — Finance.ua
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Сівбу зернових в Україні провели на 75% від рівня минулого року

Вчора 21:33Аграрний ринок
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Станом на 19 травня сівба ярих зернових та зернобобових в Україні завершена на 75% від показників минулого року. Сівбу ярих культур проводять 23 області України, крім Луганської, практично на всій території якої проходять бойові дії.
Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
Прогнозовані площі посіву основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території складають 14 158,4 тис. га, що на 2 757,9 тис. га менше від показника минулого року (16 916,3 тис. га).
Крім того, за інформацією Держстату посів озимих культур на зерно під урожай 2022 року проведено на площі 7,6 млн га, що на 0,3 млн га менше від показника 2021 року, в т.ч.:
  • озимої пшениці та тритикале посіяно 6,5 млн га,
  • ячменю посіяно 969 млн га.
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Посів озимого ріпаку проведено на площі 1 млн 414 тис. га, що на 442 тис. га більше від показника 2021 року.
Нагадаємо, на початку квітня Міністерство аграрної політики дало прогноз щодо об’ємів посівної в умовах війни. Перший заступник міністра Тарас Висоцький змоделював песимістичний та оптимістичний сценарії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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