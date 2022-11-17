Сінево йде з ринку білорусі — Finance.ua

Сінево йде з ринку білорусі Сьогодні 07:29 — Фондовий ринок

Сінево йде з ринку білорусі

Мережа медичних лабораторій Сінево, міжнародна компанія, яка входить до складу шведського холдингу Medicover, йде з білорусі.

Як повідомила пресслужба компанії, Medicover прийняв рішення покинути ринок білорусі до кінця 4 кварталу 2022 року.

Нагадаємо, у червні в Сінево повідомили, що сумарно за час війни мережа може втратити три-чотири десятки пунктів обслуговування клієнтів. Ремонт та екіпірування кожного такого об’єкту обходиться в 50 тис. євро.

Раніше повідомлялося, що австралійська компанія з розробки програмного забезпечення для IT-індустрії Atlassian оголосила, що йде з ринків рф та білорусі через розв’язану війну проти України.

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