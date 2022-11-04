Сімнадцять місяців зростання поспіль: інфляція в Туреччині перевищила 85% — Finance.ua
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Сімнадцять місяців зростання поспіль: інфляція в Туреччині перевищила 85%

Світ
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Сімнадцять місяців зростання поспіль: інфляція в Туреччині перевищила 85%
Сімнадцять місяців зростання поспіль: інфляція в Туреччині перевищила 85%
Зростання споживчих цін у Туреччині прискорилося сімнадцятий місяць поспіль у жовтні — інфляція в країні сягнула 85,5% в умовах економічної політики президента Реджепа Таїпа Ердогана.
Про це повідомляє Financial Times.
Ціни на продукти харчування і транспорт подвоїлися в річному вимірі, що посилюється більш високими світовими цінами на енергоносії після повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган намагається запровадити власну економічну політику, в межах якої наказав центральному банку знизити облікову ставку до однозначних цифр напередодні виборів в наступному році. На думку Ердогана, підвищення процентних ставок центробанку допоможе стримувати інфляцію, що суперечить «традиційному» уявленню про монетарну політику.
Як наслідок, такі дії Ердогана спричинили найгіршу інфляції в країні за чверть століття. Після останнього пониження ставки на 250 б.п. облікова ставка Центробанку Туреччини становить 10,5%.
За темпами інфляції Туреччину випереджають лише Зімбабве, Венесуела, Сирія, Ліван і Судан.
Нагадаємо, споживчі ціни у Туреччині зросли на понад 80% у серпні — інфляція пришвидшується на тлі сподівань турецьких політиків, що стрімке зростання цін почне сповільнюватися після піку восени.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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