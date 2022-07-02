Сім'ям загиблих в результаті обстрілу ТЦ в Кременчуці виплатять компенсації — Finance.ua
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Сім'ям загиблих в результаті обстрілу ТЦ в Кременчуці виплатять компенсації

Казна та Політика
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Влада Кременчука прийняла рішення про збільшення матеріальної допомоги сім’ям загиблих в результаті ракетного удару по ТЦ «Амстор». Рідні отримають по 100 тисяч гривень.
Про це повідомляє в Facebook мер міста Віталій Малецький.
«Збільшуємо в два рази допомогу сім’ям загиблих в ТЦ „Амстор“. Разом з депутатами міської ради прийняли рішення про збільшення виплати від усього Кременчуцького товариства з 50 000 до 100 000 грн кожній родині загиблого в цій страшній трагедії», — написав він.
Мер також повідомив, міськрада виділила кошти на оплату поховань усіх загиблих.
«Робимо все можливе, щоб допомогти сім’ям загиблих. Кременчук об’єднався, допомагає і сумує за загиблими», — зазначив Малецький.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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