Сім'ям загиблих в результаті обстрілу ТЦ в Кременчуці виплатять компенсації — Finance.ua

Сім'ям загиблих в результаті обстрілу ТЦ в Кременчуці виплатять компенсації Вчора 16:33 — Казна та Політика

Влада Кременчука прийняла рішення про збільшення матеріальної допомоги сім’ям загиблих в результаті ракетного удару по ТЦ «Амстор». Рідні отримають по 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє в Facebook мер міста Віталій Малецький.

«Збільшуємо в два рази допомогу сім’ям загиблих в ТЦ „Амстор“. Разом з депутатами міської ради прийняли рішення про збільшення виплати від усього Кременчуцького товариства з 50 000 до 100 000 грн кожній родині загиблого в цій страшній трагедії», — написав він.

Мер також повідомив, міськрада виділила кошти на оплату поховань усіх загиблих.

«Робимо все можливе, щоб допомогти сім’ям загиблих. Кременчук об’єднався, допомагає і сумує за загиблими», — зазначив Малецький.

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