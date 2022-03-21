"Сільпо" тимчасово зупинить роботу супермаркетів у Києві та ще трьох областях — Finance.ua

"Сільпо" тимчасово зупинить роботу супермаркетів у Києві та ще трьох областях

Вчора 10:47 — Особисті фінанси

"Сільпо" тимчасово зупинить роботу супермаркетів у Києві та ще трьох областях

Продуктові супермаркети «Сільпо» тимчасово не працюватимуть у Києві, Київській, Житомирській та Чернігівській областях. Зазначається, що їхня робота призупиниться з 21 березня.

Про це повідомляється на сайті «Сільпо».

«У зв’язку з воєнними діями ми перебудовуємо наші логістичні маршрути та налагоджуємо постачання. Як тільки зможемо повноцінно забезпечувати поставки — ми відразу відкриємо магазини», — йдеться у повідомленні.

Список супермаркетів «Сільпо», які тимчасово закриваються:

Київ:

Антоновича, 165;

Булгакова, 11;

Вишгородська, 21;

Героїв Сталінграду пр-т, 8А;

Дорогожицька, 2;

Жилянська, 107;

Западинська, 15А;

Коновальця, 26А;

Магнітогорська, 1А;

Малиновського, 34;

Маяковського пр-т, 43/2;

Милославська, 10А;

Мінський пр-т, 4А;

Оболонський пр-т, 1Б;

Оболонський пр-т, 36Б;

Оленівська, 3;

Повітрофлотський пр-т, 66;

Райдужна, 8 (зачинений з 20/03);

Сагайдачного, 41;

Скляренка, 17;

Срібнокільська, 3Г;

Чоколівський б-р, 8;

Шептицького, 4А.

Київська область:

Бориспіль — Київський шлях, 67;

Бровари — Київська, 156;

Васильків — Грушевського, 19;

Віта-Поштова — Звенигородська, 200Д;

Славутич — Привокзальна, 5;

Софіївська Борщагівка — Київська, 1/102;

Софіївська Борщагівка — Небесної Сотні пр-т, 24/83;

Фастів — Соборна, 42.

Житомирська область:

Малин — Грушевського, 43.

Чернігів і область:

Чернігів — Захисників, 9;

Остер — Хмельницького, 54.

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