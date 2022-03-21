"Сільпо" тимчасово зупинить роботу супермаркетів у Києві та ще трьох областях — Finance.ua

«У зв’язку з воєнними діями ми перебудовуємо наші логістичні маршрути та налагоджуємо постачання. Як тільки зможемо повноцінно забезпечувати поставки — ми відразу відкриємо магазини», — йдеться у повідомленні.
Список супермаркетів «Сільпо», які тимчасово закриваються:
Київ:
Антоновича, 165;
Булгакова, 11;
Вишгородська, 21;
Героїв Сталінграду пр-т, 8А;
Дорогожицька, 2;
Жилянська, 107;
Западинська, 15А;
Коновальця, 26А;
Магнітогорська, 1А;
Малиновського, 34;
Маяковського пр-т, 43/2;
Милославська, 10А;
Мінський пр-т, 4А;
Оболонський пр-т, 1Б;
Оболонський пр-т, 36Б;
Оленівська, 3;
Повітрофлотський пр-т, 66;
Райдужна, 8 (зачинений з 20/03);
Сагайдачного, 41;
Скляренка, 17;
Срібнокільська, 3Г;
Чоколівський б-р, 8;
Шептицького, 4А.
Київська область:
Бориспіль — Київський шлях, 67;
Бровари — Київська, 156;
Васильків — Грушевського, 19;
Віта-Поштова — Звенигородська, 200Д;
Славутич — Привокзальна, 5;
Софіївська Борщагівка — Київська, 1/102;
Софіївська Борщагівка — Небесної Сотні пр-т, 24/83;