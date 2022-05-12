Siemens йде з росії — Finance.ua

Siemens йде з росії

Вчора 11:35 — Фондовий ринок

Siemens йде з росії

Німецький конгломерат Siemens залишає російський ринок через війну в Україні. Компанія почала процедуру припинення всієї виробничої діяльності.

Про це свідчить заява компанії.

«Ми приєднуємося до міжнародної спільноти в засудженні війни в Україні», — йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що Siemens була однією з перших компаній, що призупинили всі нові операції і міжнародні поставки в росію «на час оцінки ситуації для забезпечення безпеки 3000 своїх співробітників в країні».

Нагадаємо, після російського вторгнення в Україну найбільші світові компанії засудили агресію і вирішили покинути російський ринок.

Водночас наприкінці березня компанія з виробництва медичного обладнання Siemens Healthineers AG продовжувала свою роботу на території росії. Глава компанії Бернд Монтаг заявив, що діяльність не припиняється, незважаючи на вторгнення росії в Україну.

Довідка Finance.ua:

Siemens AG — німецький конгломерат, що працює в галузі електротехніки, електроніки, енергетичного обладнання, транспорту, медичного обладнання та світлотехніки, а також спеціалізованих послуг в різних областях промисловості, транспорту та зв’язку. Оборот компанії в 2020 році — 57 млрд євро.

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