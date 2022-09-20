Siemens відкрив один із найбільших у Німеччині заводів з випуску "зеленого" водню — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Siemens відкрив один із найбільших у Німеччині заводів з випуску "зеленого" водню

Фондовий ринок
267
Німецький концерн Siemens AG здав в експлуатацію один із найбільших у країні заводів із виробництва «зеленого» водню, йдеться у повідомленні компанії.
Завод, здатний виробляти до 1350 тонн водню на рік, відкрито у баварському місті Вунзідель. Siemens передав завод оператору WUN H2, в якому підрозділу концерну Siemens Financial Services належить 45% частка. Виробник промислових газів Riessner Gase також володіє 45% оператора, а комунальному підприємству Stadtwerke Wunsiedel належать решта 10%.
Водень на заводі випускатиметься на електролітичній установці потужністю 8,75 мегават. У повідомленні Siemens наголошується, що вже тривають переговори про можливе збільшення потужності установки вдвічі — до 17,5 мегават.
Установка працюватиме на електриці, яка отримується з відновлюваних джерел в енергокомплексі Wunsiedel Energy Park.
Акції Siemens слабко змінюються в ціні під час торгів у понеділок. З початку року капіталізація компанії впала більш ніж на третину до 80,35 млрд євро.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.