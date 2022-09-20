Siemens відкрив один із найбільших у Німеччині заводів з випуску "зеленого" водню — Finance.ua

Siemens відкрив один із найбільших у Німеччині заводів з випуску "зеленого" водню Вчора 02:28 — Фондовий ринок

Німецький концерн Siemens AG здав в експлуатацію один із найбільших у країні заводів із виробництва «зеленого» водню, йдеться у повідомленні компанії.

Завод, здатний виробляти до 1350 тонн водню на рік, відкрито у баварському місті Вунзідель. Siemens передав завод оператору WUN H2, в якому підрозділу концерну Siemens Financial Services належить 45% частка. Виробник промислових газів Riessner Gase також володіє 45% оператора, а комунальному підприємству Stadtwerke Wunsiedel належать решта 10%.

Водень на заводі випускатиметься на електролітичній установці потужністю 8,75 мегават. У повідомленні Siemens наголошується, що вже тривають переговори про можливе збільшення потужності установки вдвічі — до 17,5 мегават.

Установка працюватиме на електриці, яка отримується з відновлюваних джерел в енергокомплексі Wunsiedel Energy Park.

Акції Siemens слабко змінюються в ціні під час торгів у понеділок. З початку року капіталізація компанії впала більш ніж на третину до 80,35 млрд євро.

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