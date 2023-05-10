Siemens остаточно виходить із ринку рф: ракетні підприємства переходять на «імпортозаміщення» — Finance.ua

Siemens остаточно виходить із ринку рф: ракетні підприємства переходять на «імпортозаміщення» Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

Siemens остаточно виходить із ринку рф: ракетні підприємства переходять на «імпортозаміщення»

Німецька компанія Siemens продовжує виводити свої технології з росії і руйнувати різні сфери російської економіки. Цього разу без новітніх європейських технологій залишилося підприємство ракетно-космічної галузі, Державний космічний науково-виробничий центр імені М. В. Хрунічева, що входить у «роскосмос».

Про це повідомляє Tadviser.

Підприємство втратило технології Siemens для інженерного аналізу. Навіть саме керівництво російського центру зізнається, що відсутність програмного забезпечення різко вдарила по роботі.

Без технологій Siemens підприємство втратило можливість повноцінного виробництва ракет-носіїв «Протон» і «Ангара».

Центр мав цілий спектр імпортного програмного забезпечення, включно з системами німецької компанії. Без його функціонування робота підприємства неможлива, хоч там вже і заявляють про нібито «імпортозаміщення» технологіями російського виробництва. Адже через світові санкції росія не має доступу до сучасних, зокрема і європейських, продуктів.

Це не перші технології, які Siemens виводить із російського ринку. Ракетно-космічна галузь стала ще одною, яка втратила можливість нормально функціонувати завдяки політиці німецької компанії.

«Є речі, які зараз досить складно імпортозамістити», — говорить керівництво російського космічного науково-виробничого центру.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни росії проти України у заяві Siemens від 12 травня 2022 року зазначили, що компанія призупинила весь новий бізнес в рф та міжнародні постачання до країни, а також до білорусі.

«Ми приєднуємося до міжнародного співтовариства і націлені на підтримку нашого народу і надання гуманітарної допомоги. Siemens залишить російський ринок унаслідок подій в Україні. Компанія почала процедуру припинення своєї виробничої та всієї виробничої діяльності. Siemens була однією з перших компаній, які призупинили всі нові операції та міжнародні поставки в росію на час оцінки ситуації для забезпечення безпеки 3000 своїх співробітників у країні», — зазначили в компанії.

Тоді ж компанія повідомила про вихід з «Уральських локомотивів» (СП з «Сінарою»). Крім того, підрозділ «Сіменс мобільність» теж припинив свою діяльність.

Siemens, зокрема, відмовилася і від зобов’язань із технічного обслуговування поїздів Desiro у росії та високошвидкісних Velarо. Вони курсують у рф під назвою «Сапсан» та з'єднують, зокрема, москву та санкт-петербург.

Компанія спрогнозувала втрату близько 400 млн євро виручки через вихід із росії.

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