Siemens Energy планує закінчити вихід з активів у рф цієї осені — Finance.ua

Siemens Energy планує закінчити вихід з активів у рф цієї осені
Німецький енергохолдинг Siemens Energy почав реструктуризацію своєї бізнес-діяльності в росії і має намір закінчити вихід з активів у росії наприкінці поточного фіскального року. Але може продовжити обслуговувати обладнання для «Північного потоку-1».
Про це йдеться у звітності компанії.
Зазначається, що Siemens Energy розпочала реструктуризацію бізнесу в росії у третьому кварталі.
Збитки компанії вже оцінюються приблизно в 200 млн євро. При цьому в Siemens розраховують, що відхід від росії не принесе «якихось істотних фінансових наслідків».
Водночс президент і головний виконавчий директор компанії Крістіан Брух під час телеконференції з інвесторами уточнив, що Siemens Energy може продовжити обслуговування обладнання для газопроводу «Північний потік-1».
Як зазначає «Комерсант», Siemens Energy займається постачанням та обслуговуванням газових турбін.
Зокрема, концерн постачає турбіни для «Північного потоку».
Компанії належить 65% у спільному з «Силовими машинами» підприємстві «Сіменс технології газових турбін» та «Сіменс трансформатори».
Джерело видання, знайоме із ситуацією, розповідало, що щодо «Сіменс енергетики» розглядається викуп компанії менеджментом і продовження діяльності в країні під російським керівництвом.
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