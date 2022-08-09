Siemens Energy планує закінчити вихід з активів у рф цієї осені — Finance.ua

Siemens Energy планує закінчити вихід з активів у рф цієї осені Вчора 02:23 — Фондовий ринок

Siemens Energy планує закінчити вихід з активів у рф цієї осені

Німецький енергохолдинг Siemens Energy почав реструктуризацію своєї бізнес-діяльності в росії і має намір закінчити вихід з активів у росії наприкінці поточного фіскального року. Але може продовжити обслуговувати обладнання для «Північного потоку-1».

Про це йдеться у звітності компанії.

Зазначається, що Siemens Energy розпочала реструктуризацію бізнесу в росії у третьому кварталі.

Збитки компанії вже оцінюються приблизно в 200 млн євро. При цьому в Siemens розраховують, що відхід від росії не принесе «якихось істотних фінансових наслідків».

Водночс президент і головний виконавчий директор компанії Крістіан Брух під час телеконференції з інвесторами уточнив, що Siemens Energy може продовжити обслуговування обладнання для газопроводу «Північний потік-1».

Як зазначає «Комерсант» , Siemens Energy займається постачанням та обслуговуванням газових турбін.

Зокрема, концерн постачає турбіни для «Північного потоку».

Компанії належить 65% у спільному з «Силовими машинами» підприємстві «Сіменс технології газових турбін» та «Сіменс трансформатори».

Джерело видання, знайоме із ситуацією, розповідало, що щодо «Сіменс енергетики» розглядається викуп компанії менеджментом і продовження діяльності в країні під російським керівництвом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.