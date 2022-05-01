Швидкого рішення щодо ліквідації дефіциту палива немає, – Зеленський — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Швидкого рішення щодо ліквідації дефіциту палива немає, – Зеленський

Вчора 09:17Енергетика
962
Президент Володимир Зеленський зазначає, що швидкого вирішення питання ліквідації дефіциту палива в Україні немає.
Про це він сказав у традиційному вечірньому відеозверненні.
«Уряд України сьогодні розглядав питання ліквідації дефіциту на ринку палива. Черги та зростання цін на заправках є в багатьох областях нашої держави. Окупанти цілеспрямовано знищують інфраструктуру для виробництва, постачання та зберігання палива. Росія також заблокувала наші порти і тому миттєвих рішень для поповнення дефіциту немає. Але чиновники обіцяють, що протягом тижня, максимум — двох, буде забезпечено таку систему постачання палива в Україну, яка зможе не допускати дефіциту», — сказав президент.
Читайте також
Зеленський зазначив, що після російського ракетного удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу забезпечення України паливом стало складним завданням, але члени уряду разом із постачальниками палива, трейдерами та мережами мають виконати це завдання, хоч би як було складно.
Президент висловив упевненість, що уряд із цим завданням впорається.
Зеленський також зазначив, що Україна має брати в Європейському Союзі стільки палива, скільки потрібно.

Довідка Finance.ua:

  • Киян закликають не пересуватись приватними авто без нагальної потреби задля економії пального.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.