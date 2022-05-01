Швидкого рішення щодо ліквідації дефіциту палива немає, – Зеленський — Finance.ua

Швидкого рішення щодо ліквідації дефіциту палива немає, – Зеленський

Вчора 09:17 — Енергетика

Президент Володимир Зеленський зазначає, що швидкого вирішення питання ліквідації дефіциту палива в Україні немає.

Про це він сказав у традиційному вечірньому відеозверненні.

«Уряд України сьогодні розглядав питання ліквідації дефіциту на ринку палива. Черги та зростання цін на заправках є в багатьох областях нашої держави. Окупанти цілеспрямовано знищують інфраструктуру для виробництва, постачання та зберігання палива. Росія також заблокувала наші порти і тому миттєвих рішень для поповнення дефіциту немає. Але чиновники обіцяють, що протягом тижня, максимум — двох, буде забезпечено таку систему постачання палива в Україну, яка зможе не допускати дефіциту», — сказав президент.

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Зеленський зазначив, що після російського ракетного удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу забезпечення України паливом стало складним завданням, але члени уряду разом із постачальниками палива, трейдерами та мережами мають виконати це завдання, хоч би як було складно.

Президент висловив упевненість, що уряд із цим завданням впорається.

Зеленський також зазначив, що Україна має брати в Європейському Союзі стільки палива, скільки потрібно.

Довідка Finance.ua:

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